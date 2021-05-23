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桃園大溪老街空蕩蕩 市府：觀光人潮假日歷年最少
桃園市進入疫情第三級管制的第一個假日，包括大溪老街、石門水庫、慈湖及兩蔣園區、虎頭山公園今天上午至今，過去人聲鼎沸、人流車流擁擠景象完全不見，替代是景點空盪盪，市府觀旅局長楊勝評今天中午表示，大溪老溪各景點幾乎沒有遊客，與平日假日相比，客人連一成都差很多，是觀光人潮假日單日歷年最少的一天。
進入第三級管制的第一個假日，市府觀旅局監控大溪老街、石門水庫、慈湖、兩蔣園區、拉拉山、虎頭山公園各大景點的人流警示監錄系統，全部都是亮「綠燈」，不見人車往來，人流「急凍」。
楊勝評表示，各旅遊景點已經關閉，經調查各大地景點空盪盪，「完全沒什麼人」，今天只有登山、運動路線出現少數人，民眾都遵守「不要出門」安心在家規定，希望大家遵守防疫規定一起度過疫情。
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