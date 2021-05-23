快訊

金門縣「快篩令」違法！陳時中親自溝通無效 依法撤銷

最後「昭和優雅男」：古畑任三郎的推理落幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園大溪老街空蕩蕩 市府：觀光人潮假日歷年最少

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市虎頭山公園以往假日親子遊玩人潮擁擠，今天空蕩蕩。圖／市府觀旅局提供
桃園市虎頭山公園以往假日親子遊玩人潮擁擠，今天空蕩蕩。圖／市府觀旅局提供

桃園市進入疫情第三級管制的第一個假日，包括大溪老街石門水庫、慈湖及兩蔣園區、虎頭山公園今天上午至今，過去人聲鼎沸、人流車流擁擠景象完全不見，替代是景點空盪盪，市府觀旅局長楊勝評今天中午表示，大溪老溪各景點幾乎沒有遊客，與平日假日相比，客人連一成都差很多，是觀光人潮假日單日歷年最少的一天。

進入第三級管制的第一個假日，市府觀旅局監控大溪老街、石門水庫、慈湖、兩蔣園區、拉拉山、虎頭山公園各大景點的人流警示監錄系統，全部都是亮「綠燈」，不見人車往來，人流「急凍」。

楊勝評表示，各旅遊景點已經關閉，經調查各大地景點空盪盪，「完全沒什麼人」，今天只有登山、運動路線出現少數人，民眾都遵守「不要出門」安心在家規定，希望大家遵守防疫規定一起度過疫情。

桃園市石門水庫以往假日人潮、車流多，今天空蕩蕩。圖／市府觀旅局提供
桃園市石門水庫以往假日人潮、車流多，今天空蕩蕩。圖／市府觀旅局提供
桃園市大溪老街以往假日人潮擁擠街景，今天空蕩蕩。圖／市府觀旅局提供
桃園市大溪老街以往假日人潮擁擠街景，今天空蕩蕩。圖／市府觀旅局提供

石門水庫 大溪老街 疫情

延伸閱讀

桃園分流輕症 4檢疫所6月初完成、加碼2檢疫型旅館

桃園將公布各區確診者 桃園、龜山、蘆竹3區隔離佔7成

桃園供水剩15天 新竹下月分區供水

大溪老街不見遊客 前議員：SARS期間也沒這麼光景

相關新聞

汽旅暗開趴 桃園檢舉獎金最高2.25萬

這波新冠肺炎疫情以來，桃園市1999屢獲檢舉疑似有人在汽車旅館群聚開趴，恐成防疫破口，市政府本月15日公告暫停營業後，仍...

共同管道嚴管 苗栗增29條路擅挖重罰

「路不平」常為民眾詬病，苗栗縣政府規定擅自挖掘道路埋設管線可處3萬到10萬元罰鍰，去年共罰26件、約80萬元，今年縣府向...

苗栗市嘉盛里本境福德祠擲出立筊 地方人士稱奇

苗栗市嘉盛里五文昌廟旁本境福德祠昨天晚上11點左右，劉姓男子上大夜班前，參拜土地公後擲筊，擲出了立筊，他一時不知如何處理...

桃園大溪老街空蕩蕩 市府：觀光人潮假日歷年最少

桃園市進入疫情第三級管制的第一個假日，包括大溪老街、石門水庫、慈湖及兩蔣園區、虎頭山公園今天上午至今，過去人聲鼎沸、人流...

緊盯摩鐵開趴群聚！桃園祭檢舉獎金2萬

桃園市政府今天召開防疫會議，市長鄭文燦表示，為避免汽車旅館成為群聚場所，市府將提供檢舉獎金最高2萬餘元，違法群聚業者最高...

不滿竹縣疫調足跡網友批評聲多 楊文科︰多鼓勵少謾罵

本土疫情持續升溫，隨著確診者足跡公布，也引起民眾恐慌，甚至不滿地方政府疫調效率不佳，為此，新竹縣長楊文科今天在臉書粉專貼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。