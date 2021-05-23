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獨／確診者曾上門基市診所被要求停業 開業醫質疑邏輯不通

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不滿竹縣疫調足跡網友批評聲多 楊文科︰多鼓勵少謾罵

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣長楊文科今天在臉書粉專貼文「多一點鼓勵與打氣，少一點謾罵和猜忌」，指出衛生局疫調同仁每日埋首工作，經常加班到半夜。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科今天在臉書粉專貼文「多一點鼓勵與打氣，少一點謾罵和猜忌」，指出衛生局疫調同仁每日埋首工作，經常加班到半夜。圖／新竹縣政府提供

本土疫情持續升溫，隨著確診者足跡公布，也引起民眾恐慌，甚至不滿地方政府疫調效率不佳，為此，新竹縣長楊文科今天在臉書粉專貼文「多一點鼓勵與打氣，少一點謾罵和猜忌」，指出衛生局疫調同仁每日埋首工作，經常加班到半夜，他們也了解民眾迫切想要知道足跡資訊，但「每一則公布的疫調結果，都是遵照中央的準則以及多方審慎評估考量下產生」，希望鄉親站在同一陣線對抗疫情；不少網友紛紛在貼文下留言鼓勵，謝謝大家為疫情犧牲，要團結抗疫。

楊文科在貼文中指出，這段時日以來，衛生局同仁每一天都不確定什麼時候能下班，面對疫情關鍵時刻，他們只一心想要盡速處理手上數量龐大繁雜的疫調、建檔、通報工作，疫調完成後馬上通知環保局進行消毒作業，每個環節都分秒必爭、每一天都在跟時間賽跑，為的是能讓民眾安心、讓病毒散播的可能性降到最低，在這樣高壓的工作下，所有同仁一致繃緊神經、不敢鬆懈。

他也強調，有關確診者足跡的公布，依據全國防疫會議的結論，必須確認正確性後始可公佈，他縣市的足跡，亦先行通報各地方政府知悉。另外，中央規定之公布足跡準則，僅可公布發病日前3天之足跡，不可公布場所包括：職場、學校、醫院、診所、旅館、家庭、私人聚會場所。

衛生局根據疫調結果，公布確診者公共場所活動史，最主要的目的，是要提醒鄉親，曾經在相同時間，出入這些高風險公共場所的民眾，要進行自我健康監測，如出現發燒、咳嗽、腹瀉等症狀，應儘速就醫。千萬不要把公佈足跡作為窺探他人隱私的依據，也不用有責怪的情緒。染疫不是確診者的錯，店家被公布也不是因為他們做錯什麼。疫調和公布足跡是為了公衛需求，追蹤相關風險，請大家不用恐慌！

楊文科表示，昨日的案3612及案3865，兩案確診者生活習慣皆十分單純，所涉公共場所不多，請大家寬心，也請相信衛生局人員的專業；在疫情升溫的緊張時刻，他能理解大家心中的焦急和慌張，但此時也正是我們應該團結起來、互相打氣鼓勵的時候，請對辛苦的第一線人員多一些信心和支持、少一點謾罵和猜忌，大家需要的是站在同一陣線對抗疫情，而不是製造更多恐慌及對立。

衛生局 疫情 楊文科

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