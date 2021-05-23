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電信、寬頻管線共同管道好處多多 苗栗縣擬再推29路段

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市中央路建置全縣第一條共同管道，縣府另提報29個路段審核。圖／本報資料照片
苗栗縣頭份市中央路建置全縣第一條共同管道，縣府另提報29個路段審核。圖／本報資料照片

管線共同管道可以有效利用地下空間，及減少挖掘、易於管理維護、改善景觀等好處，苗栗縣縣政府今年提報29條路段，提報營建署審核，可望近期核定公告，將來擅自挖掘共同管道經過的道路，最高可處150萬元罰鍰，增強管制力度。

頭份市中央路是苗栗縣唯一的共同管道路段，容納電信、寬頻及網路等弱電系統，縣府工務處爭取營建署補助辦理「苗栗縣共同管道系統整體規畫」，篩選出126條道路與既有寬頻管道路段銜接形成系統路網，鄉鎮市公所再提報其中29條，送營建署審核，核定後依共同管道法規定辦理公告，縣府後續滾動式檢討。

工務處篩選共同管道指標，包括道路寬度12公尺以上、車流流暢、人口成長及密集區、管線挖掘頻率大於平均、3種以上管線，及能形成完整路網及防災、景觀需求等項目；此外，鄉鎮市公所並就將來辦理道路拓寬、新闢工程、人行道建置、翻新工程，及公辦、自辦市地重畫時納入考量。

共同管道經公告後，依苗栗縣共同管道管理辦法規定，共同管道建設完成後，除工務處召開年度整體協調預挖路段會議，提出計畫性挖掘檢討計畫並經決議辦理，或特殊情形外，管道經過道路禁止挖掘，擅自挖掘依共同管道法規定，可處30萬元到150萬元罰鍰。

工務處指出，現行的苗栗縣挖掘道路埋設管線自治條例規定，擅自挖掘處3萬元到10萬元罰鍰，共同管道法增強管制力度，可以減少挖掘，避免頻繁開挖及誤挖風險，導致路不平的亂象，改善都市景觀，提升更好的道路品質及生活環境。

苗栗縣 人行道

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