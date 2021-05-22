大溪老街不見遊客 前議員：SARS期間也沒這麼光景

桃園市上周因新北市防疫自行升上3級，該周周六（15日）上午中央流行疫情指揮中心宣布180人確診，當天大溪老街遊客「急凍」，比平日還少。桃園市前議員楊朝偉指出，和平路老街今天幾乎沒人，很多家店都沒開，SARA時也沒這種光景。

楊朝偉說，上周到現在因為疫情已經進入群聚、社區感染，全國防疫拉高至3級，政府又強勢宣導這周假日是關鍵，不要趴趴走，顯然大家都提高警覺。大溪老街緊鄰新北三峽、鶯歌，新北現在確診人數最多，其次為台北、桃園，他昨天觀看市政府裝在石門水庫壩頂的攝影畫面，已看不見遊客，因水庫風景區暫時關閉。

楊朝偉今天再透過市政府裝在大溪和平老街的鏡頭，發現老街已經看不見遊客，他聯絡當地朋友，大家說「如果有人，就是當地居民出門買東西，沒遊客了」、「連店家都不開門」。楊朝偉將壩頂、大溪老街空無一人的畫面編輯成兩段影片，加上順口溜文字PO在臉書獲得很多人回應，網友希望疫情趕快消失，也有人對政府對防疫破功感到不能諒解。