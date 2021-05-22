竹市府發文社區管委會設外送取餐區 若不配合研議開罰

疫情增溫減少外出，外送平台單量大增，新竹市政府今表示將發文各社區管委會統一於1樓大廳設外送取餐區，未配合將祭出相關罰則，竹市外送員工會獲悉後感謝市府用心防疫，但也擔心沒管委會組織的公寓住戶仍會要求外送員送餐上樓，盼加強宣導。

美食平台外送員穿梭大街小巷，每天接觸店家、客人眾多，但隨疫情發展，新竹縣市都有本土確診個案與足跡，有外送員考量家庭且無經濟負擔，這陣子乾脆休息不跑，但有生計壓力的職業外送員還是得認分工作，紛紛戴好口罩、加強消毒，避免染疫。

新竹市平台外送從業人員職業工會理事長文萬華說，外送單明顯成長，1小時約有3到5張單，疊單、夾單情形變多，但不少外送員發現民眾取餐時，根本沒戴口罩，看了心驚驚，且熊貓外送平台並未規定只能用刷卡單，外送員仍會接觸到現金，也很無奈。

尤其新竹都會區公寓大樓多，外送員都希望避免上樓，但若客人要求送上樓，外送員很難拒絕，新竹市政府昨宣布新的防疫規範，市長林智堅呼籲各大樓管委會應在1樓設置外送取餐區，也呼籲民眾多利用信用卡結帳點餐，避免接觸風險，也保障外送員。

文萬華說，有外送員遇過住在大樓的居家隔離者訂餐，還選現金單，讓外送員不敢送上樓，只好請平台協助解決，很謝謝市府祭出防疫規範，相信類似狀況會減少，也希望沒有管委會組織的公寓住戶能配合，勿讓外送與物流人員送上樓，避免防疫破口。

文也提到，店家因應疫情紛紛實施實聯制，有的提供QRCODE掃描，但有的仍維持手寫留資料，工會也提醒外送員取餐時最好隨身帶筆或印章，避免接觸也比較安心。