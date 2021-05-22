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尖石、五峰入鄉管制首個周末 尚未出現遊客上山亂

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
五峰鄉今天開始實施入鄉管制，民眾經過檢查哨需要量體溫、消毒並登記聯絡電話。圖／五峰鄉公所提供
五峰鄉今天開始實施入鄉管制，民眾經過檢查哨需要量體溫、消毒並登記聯絡電話。圖／五峰鄉公所提供

新竹縣的尖石鄉及五峰鄉在這個周末都首次實施入鄉人車管制，民眾需在檢查哨進行體溫量測及酒精消毒才能進入鄉內，且額溫超過37.5度將會被禁止進入，2鄉也同樣採取勸離遊客的措施，希望能減少將疫情帶入山區部落的可能。

尖石鄉每周五、六及日在義興大橋前的尖石舊檢查哨設管制點，民眾從橫山進入尖石，都需在檢查哨量體溫並實聯制登記；鄉長曾國大說，昨天和今天民眾都很配合，因尖石鄉境內景點、餐旅宿業者都關閉，外來遊客經過柔性勸說大多直接折返離開，不過仍有少部分遊客堅持上山，鄉公所則現場要求遊客入鄉要全程戴口罩。

尖石鄉內的250多間民宿、露營區及餐飲業者，已要求先暫停營業到28日，尖石鄉各景點及14處步道也全部暫停開放，但屆時是否恢復營業，鄉公所則回應還需要視疫情發展。

五峰鄉則為每周六及日的上午8點到下午5點實施入鄉管制，並在舊五峰檢查哨設置管制點，同樣勸離外來遊客，各露營區業者暫時停止營業到28日，公所也關閉原住民族館、文物館等場館，觀霧國家森林遊樂區則同樣休園。

鄉長葛忠義呼籲外來遊客、民眾暫緩來訪，目前採柔性勸導，遊客盡量不要入山，如果入手則需要強制戴口罩，另外公所也規畫於花園、上大隘及十八兒部落設置管制點，將視情況啟動管制措施。

尖石鄉動員大批人力協助管制人車，不少遊客都被勸離，原處折返離開。圖／尖石鄉長曾國大提供
尖石鄉動員大批人力協助管制人車，不少遊客都被勸離，原處折返離開。圖／尖石鄉長曾國大提供

尖石鄉 露營區 疫情

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