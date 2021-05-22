華航諾富特二館重啟 一館尚未達防疫標準

華航諾富特飯店因機師染疫，自上個月底淨空消毒，中央疫情指揮中心今宣布重啟做為機組員防疫旅館使用，民航局和桃園市政府也同步證實重啟許可。

桃園市政府指出，諾富特目前只有部分重啟，二館用途是華航機組人員的防疫旅館，外籍航空公司機組員仍暫時安置在其他專責防疫旅館。

桃園市政府表示，諾富特原先只申請一般防疫旅館，爆發機師染疫全棟淨空後，經中央疫情指揮中心、民航局和地方政府三方討論，決定採更嚴格的標準審查其防疫旅館資格，飯店二館未來除了只收華航機組員以外，指揮中心也會安排衛生組和保安組人員進駐管控隔離情形。

另外，諾富特一館也有申請做專責防疫旅館使用，但因人員動線和硬體設施未達防疫標準，申請案被指揮中心擋下，未來要通過許可，仍要指揮中心、民航局和桃園市府三方核定。

桃園市觀旅局表示，目前轄內支援安置華航和外籍航空公司機組員的防疫旅館有2間，均為獨棟、不混住方式管理，加上一般防疫旅館數量，全市目前有21家防疫旅館，會因應疫情變化和需求再做調整。