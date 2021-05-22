快訊

柔道童昏迷1個月未甦醒 父喊話「你是爸爸永遠的寶」

防疫叫外送安全嗎？重症醫：留意４風險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華航諾富特二館重啟 一館尚未達防疫標準

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

華航諾富特飯店因機師染疫，自上個月底淨空消毒，中央疫情指揮中心今宣布重啟做為機組員防疫旅館使用，民航局和桃園市政府也同步證實重啟許可。

桃園市政府指出，諾富特目前只有部分重啟，二館用途是華航機組人員的防疫旅館，外籍航空公司機組員仍暫時安置在其他專責防疫旅館。

桃園市政府表示，諾富特原先只申請一般防疫旅館，爆發機師染疫全棟淨空後，經中央疫情指揮中心、民航局和地方政府三方討論，決定採更嚴格的標準審查其防疫旅館資格，飯店二館未來除了只收華航機組員以外，指揮中心也會安排衛生組和保安組人員進駐管控隔離情形。

另外，諾富特一館也有申請做專責防疫旅館使用，但因人員動線和硬體設施未達防疫標準，申請案被指揮中心擋下，未來要通過許可，仍要指揮中心、民航局和桃園市府三方核定。

桃園市觀旅局表示，目前轄內支援安置華航和外籍航空公司機組員的防疫旅館有2間，均為獨棟、不混住方式管理，加上一般防疫旅館數量，全市目前有21家防疫旅館，會因應疫情變化和需求再做調整。

防疫旅館 諾富特 華航

延伸閱讀

服務不中斷 高雄復康巴士為防疫開窗吹冷氣

政院追加紓困預算 李彥秀：應保障經濟弱勢、邊際勞工

防疫宅在家也能輕鬆買菜 經濟部推「免迺好揀」買菜網

金門八大與抓娃娃機業者防疫暫停業 縣府將調減娛樂稅

相關新聞

竹市首例！案2349隱匿疫情 林智堅：重罰30萬元

新竹市本土確診案2349（19日公布，30多歲男性）因疫調時隱匿疫情相關資訊，造成竹市府疫調困難，市長林智堅今天召開防疫...

華航諾富特二館重啟 一館尚未達防疫標準

華航諾富特飯店因機師染疫，自上個月底淨空消毒，中央疫情指揮中心今宣布重啟做為機組員防疫旅館使用，民航局和桃園市政府也同步...

鄭文燦拆籃框 包正豪：作秀、演很大

桃園市長鄭文燦下令暫時拆除桃園市運動場籃球框、球類網具，避免群聚，引起討論。淡江大學全球發展學院院長包正豪在臉書表示，拆...

新竹水情可能轉紅燈 縣府啟動各長照機構儲水設施盤點

新竹地區水情吃緊，已臨近轉紅燈的門檻，在5月底前如果降雨未超過100毫米，6月1日起就將正式轉紅燈並啟動分區供水，而新竹...

避群聚 縣市運動設施紛封閉

為避免民眾群聚打球，桃園市把籃球場、羽球場、網球場、排球場等運動設施的球框、球架及球網全拆了；新竹市昨也封閉125處公園...

久旱水質惡化 桃市老街溪魚群暴斃

今年久旱少雨，造成河川水質惡化，彰化縣水質改善試區選定溪湖區排，昨起進行水質監測，發現溶氧量接近零，且水中沒生物、河道堆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。