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鄭文燦拆籃框 包正豪：作秀、演很大
桃園市長鄭文燦下令暫時拆除桃園市運動場籃球框、球類網具，避免群聚，引起討論。淡江大學全球發展學院院長包正豪在臉書表示，拆籃框讓人覺得你很有魄力？「不，只是證明你是個單線思考，與邏輯思維不完整的莽夫」。
包正豪說，因為防疫管理困難，所以拆籃框，那麼是不是所有防疫管理困難的標的物或行為，都拆掉就好？所以桃園市應該順便拆涼亭，拆加油站（不給加油就不會亂跑？），停止所有公眾交通，計程車全面禁駛，這樣桃園人應該大致寸步難行了。「這當然是極端的說法，但不也正好對應鄭文燦的作秀行為嗎？」
他說，就不能說「比照室內體育場館關閉方式，暫時移除籃框，俟疫情和緩後，會第一時間恢復裝設」嗎？他文末並標註「演很大」、「昔日周錫瑋打老虎」、「今時鄭文燦拆籃框」、「橫批藍綠一同蠢」。
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