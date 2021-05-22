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新竹水情可能轉紅燈 縣府啟動各長照機構儲水設施盤點
新竹地區水情吃緊，已臨近轉紅燈的門檻，在5月底前如果降雨未超過100毫米，6月1日起就將正式轉紅燈並啟動分區供水，而新竹縣42間住宿式長期照護機構就會受到影響，衛生局要求各機構應掌握每天用水量，或打井水應變，至少要有48小時抗旱能力。
衛生局指出，各機構除了盤點總儲水量外，在不影響住民的民生與衛生需求的前提下，也同步進行各項機構內抗旱省水應變措施，例如清查或修繕漏水設施、過濾水與洗菜水的再利用、適當調整住民沖澡與擦澡日程、水龍頭花灑與馬桶的節水設備、工作人員的抗旱教育訓練、地下水井水過濾使用，集中清洗衣物。
同時也指出，必要時向自來水公司調度取水點輸水車流程，同時請各機構善加應用經濟部水利署開發的App、資訊，在水情變化時及早因應，以便維護機構住民照護品質，也可將可能造成的損失降到最低。
縣長楊文科表示「要做最壞打算」，階段性的要求是至少支撐48小時的自助抗旱能力，才能保障3000多名機構住民生活無虞，同時將持續請衛生局協助各機構，盤點儲水噸數，掌握每天消耗水量，才能提前做好應變整備。
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