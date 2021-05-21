快訊

柔道童昏迷1個月未甦醒 父喊話「你是爸爸永遠的寶」

防疫叫外送安全嗎？重症醫：留意４風險

避免防疫漏洞 苗縣多處公園關閉至5月28日

中央社 / 苗栗縣21日電

新冠肺炎本土疫情嚴峻，苗栗縣政府今天宣布，縣內3座大型親子公園及其他縣府水利處管理之公園場域，即日起暫停開放至5月28日，避免成為防疫漏洞。

縣府水利處指出，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，即日起公告至5月28日暫停開放貓裏喵親子公園、獅山親子公園、灣麗親子公園、鐵道公園、同心公園、頭份市民生里活動中心旁公園等6處場域設施。

國內疫情嚴峻，全台升至三級警戒，為避免戶外空間成為防疫漏洞，除縣府公告暫停開放大型親子公園外，頭份市、竹南鎮及苗栗市等鄉鎮公所也陸續公布，暫時關閉轄內多處公園設施，以及運動場所如戶外籃球場、網球場等夜間照明設備，期盼民眾無論白天、黑夜都能減少外出，若有必要外出，務必全程配戴口罩、勤洗手，共同防疫，挺過這次疫情挑戰。

親子 疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

疫情緊張 宗教團體防疫配合不一有禁入參拜有照常聚會

基隆染疫婦足跡 苗縣匡列35隔離者全數二採陰性

影／頭份市公共場所、學校大清消 市長呼籲全民配合防疫

與確診者同台開工 苗縣議員、後龍鎮長自費採檢

相關新聞

竹市首例！案2349隱匿疫情 林智堅：重罰30萬元

新竹市本土確診案2349（19日公布，30多歲男性）因疫調時隱匿疫情相關資訊，造成竹市府疫調困難，市長林智堅今天召開防疫...

華航諾富特二館重啟 一館尚未達防疫標準

華航諾富特飯店因機師染疫，自上個月底淨空消毒，中央疫情指揮中心今宣布重啟做為機組員防疫旅館使用，民航局和桃園市政府也同步...

鄭文燦拆籃框 包正豪：作秀、演很大

桃園市長鄭文燦下令暫時拆除桃園市運動場籃球框、球類網具，避免群聚，引起討論。淡江大學全球發展學院院長包正豪在臉書表示，拆...

新竹水情可能轉紅燈 縣府啟動各長照機構儲水設施盤點

新竹地區水情吃緊，已臨近轉紅燈的門檻，在5月底前如果降雨未超過100毫米，6月1日起就將正式轉紅燈並啟動分區供水，而新竹...

避群聚 縣市運動設施紛封閉

為避免民眾群聚打球，桃園市把籃球場、羽球場、網球場、排球場等運動設施的球框、球架及球網全拆了；新竹市昨也封閉125處公園...

久旱水質惡化 桃市老街溪魚群暴斃

今年久旱少雨，造成河川水質惡化，彰化縣水質改善試區選定溪湖區排，昨起進行水質監測，發現溶氧量接近零，且水中沒生物、河道堆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。