避免防疫漏洞 苗縣多處公園關閉至5月28日

新冠肺炎本土疫情嚴峻，苗栗縣政府今天宣布，縣內3座大型親子公園及其他縣府水利處管理之公園場域，即日起暫停開放至5月28日，避免成為防疫漏洞。

縣府水利處指出，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，即日起公告至5月28日暫停開放貓裏喵親子公園、獅山親子公園、灣麗親子公園、鐵道公園、同心公園、頭份市民生里活動中心旁公園等6處場域設施。

國內疫情嚴峻，全台升至三級警戒，為避免戶外空間成為防疫漏洞，除縣府公告暫停開放大型親子公園外，頭份市、竹南鎮及苗栗市等鄉鎮公所也陸續公布，暫時關閉轄內多處公園設施，以及運動場所如戶外籃球場、網球場等夜間照明設備，期盼民眾無論白天、黑夜都能減少外出，若有必要外出，務必全程配戴口罩、勤洗手，共同防疫，挺過這次疫情挑戰。