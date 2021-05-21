桃園某科大爆住宿生被趕回家？校方澄清非硬性

桃園某科大學生向本報投訴，指校方為了避免群聚風險，要求住宿生周末全部回家過，「請勿繼續住宿」，讓不少學生手足無措，痛批校方作法有欠周全；對此，校方表示外界流傳訊息有誤，沒有硬性規定或設期限要求學生返家。

投訴學生指出，要求學生周末返家的訊息是班上幹部下午2時貼在LINE群組，內容指「目前疫情日益嚴峻，麻煩各位導師通知班上同學請於這個周末前全體離開學校，請勿繼續住宿，以免發生群聚問題」，並指畢業班學生物品可先放在宿舍，疫情延緩再返校清空。

該生表示，學校是臨時通知，很多人反應不及，加上家人不見得有空，只能自己想辦法打包回家，實在很唐突。而且，政府呼籲大家避免移動，學校現在卻把大家趕回家，豈不是徒增風險，決定實在可議。

校方表示，學校從未硬性要求學生返家或設期限淨空宿舍，只有柔性規勸學生盡量返家，避免群聚風險，如果學生有特殊需求，也能繼續住宿。有關住宿規定及遠距教學相關辦法，均依官方網站公告為主。