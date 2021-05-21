永和山水庫近枯竭 攔河堰下游抽伏流水挹注

旱象嚴峻，苗栗縣永和山水庫蓄水率跌破3%，自來水公司及苗栗縣政府分別在南庄鄉田美攔河堰下游截流抽取伏流水，排入水庫進水口，每日約可挹注7000噸水量。

水情持續吃緊，主要供應新竹及苗栗縣竹南頭份周邊地區的永和山水庫已近枯竭，今天蓄水率僅剩2.6%、有效蓄水量78萬立方公尺。永和山水庫水源主要來自中港溪支流南庄溪，由南庄田美攔河堰攔水，經11公里導水路引入，屬離槽水庫，縣府與自來水公司因應旱象，積極尋找可用水源挹注。

苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣議會議長鍾東錦今天會同自來水公司第3區管理處長丘宗仁及地方首長、民代，會勘在南庄鄉田美攔河堰下游增設的抗旱抽水設施。

苗栗縣政府水利處長楊明鐃表示，自來水公司先前在田美攔河堰下游以10馬力的抽水設備抽取水源，每日約3000噸；現在縣府也配合在更下游、約150公尺處，將中港溪伏流水集中後，以防汛用抽水機搭配12吋管線，挹注永和山水庫進水口，目前1天抽水量可達3000至4000噸，兩者合計每天約可增加7000噸進水量。

丘宗仁指出，目前竹南、頭份周邊地區實施分區「供5停2」，頭份停水時，永和山水庫日出水量約6、7萬噸；竹南停水時，日出水量約7、8萬噸，至於週六、週日及週一全區供水，則要出到11、12萬噸，「水源量真的嚴重不夠」，水公司供水可能無法像以往到達每一家戶頂樓，但希望至少維持用戶1、2樓都有水，還請用戶見諒。