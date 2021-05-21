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機捷簡訊實聯制鼓勵行動支付 鄭文燦：唐鳳APP相當成功

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦市長以自己使用經驗，肯定唐鳳主導的簡訊實聯制APP很成功。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦市長以自己使用經驗，肯定唐鳳主導的簡訊實聯制APP很成功。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長鄭文燦今天前往機場捷運A18（高鐵桃園站）訪視簡訊實聯制實施情形及防疫整備，並表示為保障乘客健康安全，機場捷運及市區公車已經全面採取實聯制。

鄭文燦表示，機捷自5月19日起，全線21車站詢問處及出口閘門設置由行政院開發的「簡訊實聯制QR Code」系統，方便購買單程票乘客使用，也鼓勵乘客使用記名電子票證、行動支付或桃捷通勤定期票乘車，既方便快速又能降低接觸傳染風險。

鄭文燦肯定唐鳳政務委員主導設計的簡訊實聯制系統，無論在政府部門、交通或民間商家採用率高，是相當成功的APP，他自己也使用多次十分方便，3至5秒鐘就能順利完成實聯登記，相信機捷採用這套系統可以讓乘客快速通過閘門乘車，避免行程受到耽誤，也成為防疫科技成功典範。

鄭文燦指出，受到疫情影響，機捷平均單日運量降至2萬人左右，桃捷公司調整列車班次，目前普通車班次維持不變，直達車至5月30日離峰時段不運行，一方面降低營運成本，二方面也符合實際乘客需求。此外，機捷每周完成1次全線車站（包含行包）的防疫消毒作業，並嚴格落實各項防疫安全措施，搭乘捷運務必全程佩戴口罩、進出車站使用75%酒精消毒手部、配合體溫量測、保持社交安全距離，確保自身健康。

機場捷運 機捷 鄭文燦

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