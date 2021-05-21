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寶二水庫燃放人工增雨焰劑 期盼降雨

中央社 / 新竹縣21日電

新竹縣水情吃緊，水利署北水局今天經人工增雨服務團報告評估，因山區一帶午後降雨機率增加，低空氣流環境有利實施人工增雨，因此，於寶二水庫燃放人工增雨焰劑。

水利署北水局今天指出，目前，由於寶山水庫蓄水率降至9.1%，寶二水庫蓄水率僅剩3.3%，水情狀況不佳，人工增雨服務團今天下午1時許，在寶二水庫燃放人工增雨焰劑，盼能降雨。

新竹縣政府表示，新竹地區若在本月31日前，水庫集水區累計平均降雨量未達100毫米以上，從6月1日起，新竹地區將從橙燈調整為紅燈，屆時竹縣從減量供水，轉為實施分區供水，將分甲、乙兩區供5停2。

甲區停水時間，為每週二0時至週三24時，範圍包括竹北市、芎林鄉（高速公路以西）、新豐鄉、湖口鄉。乙區為寶山鄉、竹東鎮、芎林鄉（高速公路以東）、峨眉鄉（富興村、石井村）、 北埔鄉（大湖村），停水時間為每週四0時至週五24時。供5停2以節水15%為目標，屆時水公司會以家戶為單位，發放停水通知單。

縣府指出，不過，在新埔鎮、關西鎮、橫山鄉、五峰鄉、尖石鄉、峨眉鄉（富興村及石井村除外）、北埔鄉（大湖村除外），因具獨立供水系統或支援管網，採減供15%方式，不實施分區供水。

水庫 新竹 停水

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