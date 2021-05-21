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影／竹市公園遊具、體健設施全封了 籃球架「封框」

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府今天下午開始，兵分多路替轄內125處公園的涼亭、遊具體健設施拉管制線封閉，至於戶外籃球場籃框不拆框，但用木板替籃框加蓋「封框」，避免民眾使用。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今天下午開始，兵分多路替轄內125處公園的涼亭、遊具體健設施拉管制線封閉，至於戶外籃球場籃框不拆框，但用木板替籃框加蓋「封框」，避免民眾使用。圖／新竹市政府提供

疫情升溫，公園、籃球場可能有群聚風險。新竹市政府今天下午開始，兵分多路替轄內125處公園的涼亭、遊具、體健設施拉管制線封閉，至於戶外籃球場籃框不拆框，但用木板替籃框加蓋「封框」，避免民眾使用，造成疫情傳染疑慮。

新竹市長林智堅說，今天新竹市雖然沒有新增確診，但防疫依舊不能鬆懈，表示市府將加強台鐵上下班尖峰時刻巡查新竹火車站等處，出入民眾要全程戴口罩，也提醒民眾搭公車要配合使用簡訊實聯系統，另四大超商暫停開架式熟食區與內用區等。

新竹市公園眾多，林智堅也說明，全市公園內遊具、體健設施與涼亭即日起暫停開放，由於公園為開放空間，市府今天下午也派員到各公園拉管制線，嚴禁民眾進入使用，並張貼「防疫期間，設施暫停使用，敬請配合」公告，呼籲民眾配合。

另全市戶外籃球場也可能有群聚、未戴口罩風險，林智堅也認為，籃球運動有肢體碰撞，因此籃球架也要「封框」，市府下午也動員到各戶外籃球場，用木版將籃球框加蓋「封閉」，避免再有民眾持僥倖心態來打球。

新竹市政府今天下午開始，兵分多路替轄內125處公園的涼亭、遊具體健設施拉管制線封閉，至於戶外籃球場籃框不拆框，但用木板替籃框加蓋「封框」，避免民眾使用。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今天下午開始，兵分多路替轄內125處公園的涼亭、遊具體健設施拉管制線封閉，至於戶外籃球場籃框不拆框，但用木板替籃框加蓋「封框」，避免民眾使用。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今天下午開始，兵分多路替轄內125處公園的涼亭、遊具體健設施拉管制線封閉，至於戶外籃球場籃框不拆框，但用木板替籃框加蓋「封框」，避免民眾使用。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今天下午開始，兵分多路替轄內125處公園的涼亭、遊具體健設施拉管制線封閉，至於戶外籃球場籃框不拆框，但用木板替籃框加蓋「封框」，避免民眾使用。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今天下午開始，兵分多路替轄內125處公園的涼亭、遊具體健設施拉管制線封閉，至於戶外籃球場籃框不拆框，但用木板替籃框加蓋「封框」，避免民眾使用。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今天下午開始，兵分多路替轄內125處公園的涼亭、遊具體健設施拉管制線封閉，至於戶外籃球場籃框不拆框，但用木板替籃框加蓋「封框」，避免民眾使用。圖／新竹市政府提供

新竹 林智堅 疫情

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