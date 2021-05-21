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石門水庫蓄水量剩1成 桃園市加油站5月24日起暫停洗車

中央社 / 桃園21日電

桃園水情燈號今天起由黃燈改為橙燈。桃園市政府今天宣布，目前桃園市營業中的加油站有265家，為加強節水，已先協調加油站附屬洗車業務24日起暫停洗車服務，共同抗旱

水情吃緊，根據經濟部水利署防災資訊服務網，石門水庫蓄水量截至今天下午2時僅剩10.5%，有效蓄水量為2128萬立方公尺；桃園今天起調整為橙燈，除了民生用水全日減壓外，工業節水率增為13%，游泳池、洗車業等非工業用水節水率則提升至20%。

桃園市政府經濟發展局今天下午發布新聞稿表示，目前桃園市營業中的加油站有265家，為加強節水，已先協調桃園市加油站公會，加油站附屬洗車業務自5月24日起暫停洗車服務，共體時艱，共同努力度過缺水危機。

桃園市經發局表示，桃園加油站商業同業公會理事長陳上泉表示將配合市府政策，共同節約用水，將請各會員加油站附屬洗車業務暫停洗車，也呼籲桃園洗車業共同抗旱。

加油站 石門水庫 抗旱

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