新竹巨城加強防疫 推美食外帶送限量抵用券

疫情升溫，Big City遠東巨城購物中心調整營業時間，並持續加強館內防疫措施，同時力推餐飲外送及外帶服務，消費者不用出門就能完成點餐，也可利用民權路創藝大樓前專用車道享免下車快速取餐服務，單筆消費滿300元可獲贈限量50元抵用券。

Big City遠東巨城購物中心指出，配合中央疫情指揮中心及市府指示，館內外皆以最嚴格標準實施各項防疫機制，並強化公共區域設備清潔消毒等防疫措施，營業時間也調整為早上11點到晚上8點半，其他如健身房、影城、室內遊樂園等暫停營業到28日。

不少新竹人平假日都愛到巨城逛街吃美食，猶如新竹人的「灶咖」，因應疫情避免外出用餐，巨城購物中心指出，即日起消費者透過遠東巨城APP美食外送服務或Uber Eats外送平台就可點餐，全館近8成餐飲品牌，逾1500項美食商品供消費者選擇。

除了美食外送服務，業者也歡迎消費者利用外帶服務，只要透過遠東巨城APP線上預約外帶或電話訂餐外帶，就可於約定時間至民權路創藝大樓前專用車道，享免下車快速取餐的服務，6月8日前使用遠東巨城APP下單外帶，消費滿額可獲贈抵用券。