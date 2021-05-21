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影／延緩永和山枯竭 縣府防汛抽水機出馬助抽伏流水

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府水利處動用防汛的大型抽水機協助在中港溪田美攔河堰下游抽取河床的伏流水，估計每天可抽4000噸水量。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府水利處動用防汛的大型抽水機協助在中港溪田美攔河堰下游抽取河床的伏流水，估計每天可抽4000噸水量。記者胡蓬生／攝影

旱象持續惡化，供應竹南、頭份及新竹部分地區的苗栗縣永和山水庫幾乎快見底，蓄水量今天跌破80萬噸，自來水公司及苗栗縣政府為增加水源，在水庫取水口田美攔河堰下游設法抽取中港溪河床的伏流水，縣府並動用防汛用的12吋大型抽水機協助抽水，估計每天可增加水庫7000噸進水量，延緩水庫枯竭時間；由於旱象未解，中央已考慮竹南、頭份分區停水時間延長8小時，但目前尚未定案。

頭份、竹南地區4月6日起分區實施供五停二，頭份甲區周二、三停水，竹南乙區周四、五停水，但迄今國內水情未見起色，永和山水庫有效蓄水量今天剩下78萬噸、蓄水率僅2.6%。

縣長徐耀昌、縣議長鍾東錦關切竹南、頭份地區供水吃緊的問題，上午會同自來水公司三區管理處處長丘宗仁視察田美攔河堰

緊急抽取伏流水工程，永和山水庫是離槽式水庫，從田美攔河堰引水入庫。

縣府水利處長楊明鐃指出，水公司目前以10馬力的抽水設備從中港溪抽取伏流水到攔河堰，每天約可增加3000噸水，縣府協助動員防汛抽水機加入抽水，每天可再增加約4000噸水入堰，合計約7000噸，希望減緩水庫枯竭的期程。

丘宗仁說，竹南、頭份分區供水，頭份停水時每天供水需6至7萬噸、竹南停水每日需供水近8萬噸，周日至周一3天兩地同時供水，水量就得要11至12萬噸，目前水源確實嚴重不足，供水也難以像以往達到用戶頂樓，水公司原則上將設法維持用戶1、2樓都有水的供水標準，請用戶見諒；至於中央規畫如近日降雨仍未改善時，竹南、頭份供五停二將再延長停水8小時，但目前並未決定實施。

苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦等人會同水公司人員視察田美攔河堰緊急抽取伏流水工程。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦等人會同水公司人員視察田美攔河堰緊急抽取伏流水工程。記者胡蓬生／攝影
自來水公司抽取中港溪伏流水到田美攔河堰，每天可增3000噸水量進入永和山水庫。記者胡蓬生／攝影
自來水公司抽取中港溪伏流水到田美攔河堰，每天可增3000噸水量進入永和山水庫。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦等人會同水公司人員視察田美攔河堰緊急抽取伏流水工程。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦等人會同水公司人員視察田美攔河堰緊急抽取伏流水工程。記者胡蓬生／攝影

水庫 停水 旱象

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