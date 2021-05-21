影／延緩永和山枯竭 縣府防汛抽水機出馬助抽伏流水

旱象持續惡化，供應竹南、頭份及新竹部分地區的苗栗縣永和山水庫幾乎快見底，蓄水量今天跌破80萬噸，自來水公司及苗栗縣政府為增加水源，在水庫取水口田美攔河堰下游設法抽取中港溪河床的伏流水，縣府並動用防汛用的12吋大型抽水機協助抽水，估計每天可增加水庫7000噸進水量，延緩水庫枯竭時間；由於旱象未解，中央已考慮竹南、頭份分區停水時間延長8小時，但目前尚未定案。

頭份、竹南地區4月6日起分區實施供五停二，頭份甲區周二、三停水，竹南乙區周四、五停水，但迄今國內水情未見起色，永和山水庫有效蓄水量今天剩下78萬噸、蓄水率僅2.6%。

縣長徐耀昌、縣議長鍾東錦關切竹南、頭份地區供水吃緊的問題，上午會同自來水公司三區管理處處長丘宗仁視察田美攔河堰

緊急抽取伏流水工程，永和山水庫是離槽式水庫，從田美攔河堰引水入庫。

縣府水利處長楊明鐃指出，水公司目前以10馬力的抽水設備從中港溪抽取伏流水到攔河堰，每天約可增加3000噸水，縣府協助動員防汛抽水機加入抽水，每天可再增加約4000噸水入堰，合計約7000噸，希望減緩水庫枯竭的期程。