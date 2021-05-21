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沒戴緊口罩要罰！新竹市建國公園熱區 警方站崗緊盯

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市武昌街的建國公園常有民眾不戴好口罩，警方站崗加強巡邏。記者張裕珍／攝影
新竹市武昌街的建國公園常有民眾不戴好口罩，警方站崗加強巡邏。記者張裕珍／攝影

新竹市公園眾多，隨著疫情升溫，多數公園只剩零星民眾休息、活動，不過，新竹市武昌街的建國公園過去常有許多長者聚會喝茶、下棋，成為連日來警方、市府加強巡邏重點，市府指出，暫無封閉公園打算，已在現場張貼告示要求「戴緊口罩、違者開罰」，也會持續緊盯，派出所也排班站崗，走動式巡邏，公園聚集民眾明顯減少。

新竹市建國公園鄰近中央市場，因三角形狀，又被稱為三角公園，由於鄰近市場、郵局等處，平時聚集人潮就很多，隨著疫情升溫，雖然在活動休息的民眾已經減少大半，但有的人口罩沒戴好，甚至拉下口罩飲食、抽煙，讓路過民眾看了心驚膽跳。

由於建國公園為開放式空間，連日來人有民眾會坐在公園內休憩，已被轄區派出所列為巡邏重點，從18日起每天早上8點到下午4店，還加碼編排站崗人力，走動式巡查公園內民眾有無戴好口罩，尤其早上時段，有會加強警力到公園查察、勸離民眾。

新竹市政府指出，連日來加強巡邏、站崗，建國公園今天已無以往多人聚集情形，只剩零星民眾於公園內乘坐，仍會持續安排人力到場規勸戴好口罩、保持社交距離，因考量民眾仍有到戶外活動的需求，目前還無封閉打算，但會持續緊盯是否戴好口罩。違者將依《傳染病防治法》開罰3000元至1萬5000元。

新竹市武昌街的建國公園常有民眾不戴好口罩，警方站崗加強巡邏。記者張裕珍／攝影
新竹市武昌街的建國公園常有民眾不戴好口罩，警方站崗加強巡邏。記者張裕珍／攝影

口罩 新竹 疫情

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