沒戴緊口罩要罰！新竹市建國公園熱區 警方站崗緊盯

新竹市公園眾多，隨著疫情升溫，多數公園只剩零星民眾休息、活動，不過，新竹市武昌街的建國公園過去常有許多長者聚會喝茶、下棋，成為連日來警方、市府加強巡邏重點，市府指出，暫無封閉公園打算，已在現場張貼告示要求「戴緊口罩、違者開罰」，也會持續緊盯，派出所也排班站崗，走動式巡邏，公園聚集民眾明顯減少。

新竹市建國公園鄰近中央市場，因三角形狀，又被稱為三角公園，由於鄰近市場、郵局等處，平時聚集人潮就很多，隨著疫情升溫，雖然在活動休息的民眾已經減少大半，但有的人口罩沒戴好，甚至拉下口罩飲食、抽煙，讓路過民眾看了心驚膽跳。

由於建國公園為開放式空間，連日來人有民眾會坐在公園內休憩，已被轄區派出所列為巡邏重點，從18日起每天早上8點到下午4店，還加碼編排站崗人力，走動式巡查公園內民眾有無戴好口罩，尤其早上時段，有會加強警力到公園查察、勸離民眾。