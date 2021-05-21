缺水又高溫 桃園2溪流大量魚群暴斃

桃園市大園區老街溪流域傳大量魚群暴斃，市府水務局人員從19日起清除魚屍，截至21日共清出2.5噸死魚，但河面仍飄著成群死魚，散發出的腐臭讓地方居民苦不堪言，盼相關人員加速處理；桃園市水域局表示今天已加派人力清除，必要時會以機具輔助。

暴斃魚群主要出現在大園區老街溪心園橋至大觀橋之間流域，水務局接獲民眾反映，第一時間聯繫環保局檢測水質，檢測結果均正常，研判暴斃原因與近日缺水、高溫加上水中氧氣不足有關。

桃園市議員游吾和表示，自己18日上午前往該流域附近會勘馬路畫設紅線，當時還沒看到魚群暴斃情況，但下午就接到民眾反映河中有死魚，而且數量越來越多。

游吾和指出，老街溪心園橋至大觀橋流域周邊就是大園市中心，約有3千戶住家、9000多名居民，已有民眾反映聞到魚屍的腐臭味。雖然市府已派人清除，但作業方式是以人力持魚網將死魚撈上岸，辦法緩不濟急，「如果魚屍在曬2天，整個大園市區恐怕就被臭味壟罩，居民生活品質堪慮」。

桃園市水務局表示，近日陸續有接到里長或民眾反映魚群暴斃情況，除了老街溪以外，茄苳溪永安橋到文中橋流域也有同樣情況，2地都是19日開始清除，截至21日共清出2.5噸死魚，但近日因為高溫和水情不佳影響，魚群暴斃情況仍持續發生，已有加派人力清除，必要時會以機具輔助。