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莊敬一路國道涵洞有望拓寬 將納入五楊高架延伸規畫

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
莊敬一路通往文忠路的機車涵洞有望拓寬，使汽車駕駛人往來高速公路兩側多條選擇。圖／縣府提供
莊敬一路通往文忠路的機車涵洞有望拓寬，使汽車駕駛人往來高速公路兩側多條選擇。圖／縣府提供

北市東西兩側市區因被國道1號高速公路分隔，兩地交通僅能靠福興東路、光明六路等道路及少數涵洞來往，對於兩側市區交通發展有影響，縣府將提向高公局提出規畫案，希望將莊敬一路機車涵洞拓寬為汽機車涵洞，並納入國道1號新竹高架段計畫內，列為後續優先施作工程。

立委林思銘日前找來縣府、地方民代及高公局前往莊敬一路機車涵洞現勘，認為如果能拓寬該處涵洞使汽機車都能利用，對於竹北市區東西兩側的交通往來會更有效率，不會所有車輛都擠在光明六路導致交通大打結。

該處機車涵洞緊鄰AI智慧園區，且周邊還有運動場、即將營運的百貨商場，交旅處長游志祥就說明，目前連接高速公路兩側的主要交通要道為中山路、光明六路、福興東路及興隆路等，其中光明六路交會交流道，與南、北匝道又是號誌化路口，和縣政二路路口距離很近，加上中山路和福興東路在尖峰時段車流很大，時常造成竹北市東西車流雍塞。

他還表示，未來AI智慧園區廠商進駐、百貨開始營運及體育場館賽事舉辦都會造成東西兩側市區交通更壅塞，因此縣府會著手提出拓寬和周邊道路配對整體規畫案，向高公局提報申請計畫書，讓機車涵洞拓寬案納入屆時將興建的國道1號新竹段高架工程內一併規畫，希望今年提送環評及後續工程優先辦理。

國道 北市 新竹

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