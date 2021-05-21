快訊

柔道童昏迷1個月未甦醒 父喊話「你是爸爸永遠的寶」

防疫叫外送安全嗎？重症醫：留意４風險

鄭文燦：桃園將增設3個集中檢疫所

中央社 / 桃園21日電

桃園市長鄭文燦今天表示，桃園5個集中檢疫所因支援雙北滿載，預計再增加3個；桃園將獲贈15部PCR檢測儀器，另外購買6500個試劑分給11家責任醫院，病人住院前都要完成檢測。

鄭文燦上午主持防疫會議後，以直播方式接受媒體聯訪時表示，桃園現在有5個集中檢疫所，因為支援雙北，現在接近滿載，和中央討論後預計再增加3個以上的集中檢疫所，增加的集中檢疫所優先讓桃園集中檢疫、輕症的民眾入住。

鄭文燦表示，目前食藥署緊急使用的PCR核酸檢測儀器設備和檢驗試劑，有很多合格廠商，桃園已經協調一家可以做快速PCR檢測的廠商，捐贈15部儀器，另外預計再購買6500個試劑，分送給11家責任醫院，原則上，病人住院前要做好PCR的實驗室標準檢測，或是PCR的快速檢測，核酸的檢驗程序比較精準，比較不會有偽陽性、偽陰性的問題，入院前完成檢測可以保護醫護。

鄭文燦也說，民眾未戴口罩部分昨天已開罰45件，以後仍會加強力道；篩檢站的部分，桃園有14個篩檢站（11個醫院篩檢站，3個社區篩檢站），下週會全面啟用，採1922預約方式，篩檢站都是標準配備、動線順暢，一天總共可以篩檢4200人，目前能量充足。

鄭文燦 直播 口罩

延伸閱讀

桃園將增至8處集中檢疫所 14篩檢站日篩4200人下周啟用

桃園全面拆籃球框、禁公園遊樂區 全市56處市場均外帶

石門水庫水情吃緊 鄭文燦：非常可能進入紅燈

新一批疫苗抵台　鄭文燦：桃園「有機場」應該多一點點

相關新聞

新竹市確診男案2349不配合疫調 林智堅重話：將處分

我國今新增312例本土確診，新竹市喜迎零確診，維持本土確診3例。不過，新竹市長林智堅下午2點半開疫情說明會，表示竹市19...

久旱水質惡化 桃市老街溪魚群暴斃

今年久旱少雨，造成河川水質惡化，彰化縣水質改善試區選定溪湖區排，昨起進行水質監測，發現溶氧量接近零，且水中沒生物、河道堆...

華航諾富特二館重啟 一館尚未達防疫標準

華航諾富特飯店因機師染疫，自上個月底淨空消毒，中央疫情指揮中心今宣布重啟做為機組員防疫旅館使用，民航局和桃園市政府也同步...

石門水庫蓄水量不到2000萬噸 蓄水率跌破10%估撐15天

石門水庫有效蓄水量今天上午跌破2000萬噸，中午11點減少至1992.72萬噸，蓄水率也跌破10％，來到9.8％，昨晚約...

台東小規模運動場所和夾娃娃機店 關閉到6月8日

全國疫情警戒如今為第三級，台東縣蛋糕公園、東海運動公園及縣立體育場兒童遊戲場、籃球場都宣布禁止使用；縣內的夾娃娃機店也勒...

鄭文燦拆籃框 包正豪：作秀、演很大

桃園市長鄭文燦下令暫時拆除桃園市運動場籃球框、球類網具，避免群聚，引起討論。淡江大學全球發展學院院長包正豪在臉書表示，拆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。