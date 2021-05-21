鄭文燦：桃園將增設3個集中檢疫所

桃園市長鄭文燦今天表示，桃園5個集中檢疫所因支援雙北滿載，預計再增加3個；桃園將獲贈15部PCR檢測儀器，另外購買6500個試劑分給11家責任醫院，病人住院前都要完成檢測。

鄭文燦上午主持防疫會議後，以直播方式接受媒體聯訪時表示，桃園現在有5個集中檢疫所，因為支援雙北，現在接近滿載，和中央討論後預計再增加3個以上的集中檢疫所，增加的集中檢疫所優先讓桃園集中檢疫、輕症的民眾入住。

鄭文燦表示，目前食藥署緊急使用的PCR核酸檢測儀器設備和檢驗試劑，有很多合格廠商，桃園已經協調一家可以做快速PCR檢測的廠商，捐贈15部儀器，另外預計再購買6500個試劑，分送給11家責任醫院，原則上，病人住院前要做好PCR的實驗室標準檢測，或是PCR的快速檢測，核酸的檢驗程序比較精準，比較不會有偽陽性、偽陰性的問題，入院前完成檢測可以保護醫護。

鄭文燦也說，民眾未戴口罩部分昨天已開罰45件，以後仍會加強力道；篩檢站的部分，桃園有14個篩檢站（11個醫院篩檢站，3個社區篩檢站），下週會全面啟用，採1922預約方式，篩檢站都是標準配備、動線順暢，一天總共可以篩檢4200人，目前能量充足。