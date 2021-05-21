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桃園第一個社區篩檢站啟用 由衛生局安排 勿自行前往
桃園市政府強化防疫，昨天啟用的一個社區篩檢站，位在中壢區中正公園，衛生局表示，該篩檢站只安排由衛生局預約的採撿對象，其他人請勿前往，如果要自費採檢，請上網到桃園市11家防疫責任醫院登記資料和預約時間。
衛生局表示，第一個啟用的中壢篩檢站今天安排採撿約100人，估計中午休息前可以採撿完畢，上午秩序良好，中壢警分局也派員到場維持秩序。
桃園市政府預估成立30個社區篩檢站，除了中壢站已經完成設置和啟用，還有3個站在桃園、龍潭及楊梅區，預估下周可以完成陸續啟用。社區篩檢站為戶外組合屋，有完善的電信、網路、空調等設備，站外還有流動廁所。各站每天可篩檢200至300人，有症狀、接觸旅遊史的民眾可以打1922，或專線080-003-3355，由衛生單位預約安排採檢，採檢完的民眾健保卡會註記。
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