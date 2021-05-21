桃園市場一律外帶 公園遊具運動設施禁用

桃園市長鄭文燦今天表示，桃園的56個民營、公營市場今天起一律改用外帶，市內的公園不封閉，但拆掉籃球框、球網，「遊戲設施一律圍起來，運動設施一律停止使用」。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，雙北昨天宣布，傳統市場、夜市等飲食攤只能外帶、外送。

鄭文燦上午主持防疫會議後，以直播方式接受媒體聯訪時表示，市場要求實聯制有難度，且常常有確診者足跡，今天起桃園的56個民營、公營市場，要進行餐飲外帶的工作，由市場自治會來協助，「各攤商一律改用外帶方式」。

針對新北市今天宣布封閉有遊具、涼亭等的公共設施，鄭文燦表示，桃園市內的公園、運動場，已經要求拆掉籃球框，有球網的就拆球網，「遊戲設施一律圍起來，運動設施一律停止使用」，避免青少年及兒童群聚，「公園沒有封閉，但遊戲設施要封閉」。

桃園市政府經濟發展局表示，昨天已函各大超商、超級市場、大賣場、購物中心、百貨公司及各商圈協會請所轄餐廳、飲料店等改採外帶、外送服務，並建議超商暫停熱食服務。

針對桃園30間賣場美食街、店家，則宣導改外帶、外送，大部分店家已調整營業方式，部分賣場外帶有提供優惠，部分仍有內用需求，皆有提醒要求符合防疫規定。