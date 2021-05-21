快訊

柔道童昏迷1個月未甦醒 父喊話「你是爸爸永遠的寶」

防疫叫外送安全嗎？重症醫：留意４風險

桃園市場一律外帶 公園遊具運動設施禁用

中央社 / 桃園21日電

桃園市長鄭文燦今天表示，桃園的56個民營、公營市場今天起一律改用外帶，市內的公園不封閉，但拆掉籃球框、球網，「遊戲設施一律圍起來，運動設施一律停止使用」。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，雙北昨天宣布，傳統市場、夜市等飲食攤只能外帶、外送。

鄭文燦上午主持防疫會議後，以直播方式接受媒體聯訪時表示，市場要求實聯制有難度，且常常有確診者足跡，今天起桃園的56個民營、公營市場，要進行餐飲外帶的工作，由市場自治會來協助，「各攤商一律改用外帶方式」。

針對新北市今天宣布封閉有遊具、涼亭等的公共設施，鄭文燦表示，桃園市內的公園、運動場，已經要求拆掉籃球框，有球網的就拆球網，「遊戲設施一律圍起來，運動設施一律停止使用」，避免青少年及兒童群聚，「公園沒有封閉，但遊戲設施要封閉」。

桃園市政府經濟發展局表示，昨天已函各大超商、超級市場、大賣場、購物中心、百貨公司及各商圈協會請所轄餐廳、飲料店等改採外帶、外送服務，並建議超商暫停熱食服務。

針對桃園30間賣場美食街、店家，則宣導改外帶、外送，大部分店家已調整營業方式，部分賣場外帶有提供優惠，部分仍有內用需求，皆有提醒要求符合防疫規定。

鄭文燦 超商

延伸閱讀

全台停課 桃園備1萬7000台平板、供弱勢每月299上網費

桃園全面拆籃球框、禁公園遊樂區 全市56處市場均外帶

石門水庫水情吃緊 鄭文燦：非常可能進入紅燈

桃市地稅局分區辦公 地稅e指通76項稅在家線上辦

相關新聞

新竹市確診男案2349不配合疫調 林智堅重話：將處分

我國今新增312例本土確診，新竹市喜迎零確診，維持本土確診3例。不過，新竹市長林智堅下午2點半開疫情說明會，表示竹市19...

久旱水質惡化 桃市老街溪魚群暴斃

今年久旱少雨，造成河川水質惡化，彰化縣水質改善試區選定溪湖區排，昨起進行水質監測，發現溶氧量接近零，且水中沒生物、河道堆...

華航諾富特二館重啟 一館尚未達防疫標準

華航諾富特飯店因機師染疫，自上個月底淨空消毒，中央疫情指揮中心今宣布重啟做為機組員防疫旅館使用，民航局和桃園市政府也同步...

石門水庫蓄水量不到2000萬噸 蓄水率跌破10%估撐15天

石門水庫有效蓄水量今天上午跌破2000萬噸，中午11點減少至1992.72萬噸，蓄水率也跌破10％，來到9.8％，昨晚約...

台東小規模運動場所和夾娃娃機店 關閉到6月8日

全國疫情警戒如今為第三級，台東縣蛋糕公園、東海運動公園及縣立體育場兒童遊戲場、籃球場都宣布禁止使用；縣內的夾娃娃機店也勒...

鄭文燦拆籃框 包正豪：作秀、演很大

桃園市長鄭文燦下令暫時拆除桃園市運動場籃球框、球類網具，避免群聚，引起討論。淡江大學全球發展學院院長包正豪在臉書表示，拆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。