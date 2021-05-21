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防疫叫外送安全嗎？重症醫：留意４風險

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桃園全面拆籃球框、禁公園遊樂區 全市56處市場均外帶

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦下令全面拆除個運動場籃球匡避免群聚。圖／桃園市政府提供
桃園市長鄭文燦下令全面拆除個運動場籃球匡避免群聚。圖／桃園市政府提供

疫情持續嚴峻，桃園市長鄭文燦今上午主持防疫會議表示，暫時拆除全市運動場籃球框、球類網具，也會將公園遊樂區遊具圍起來，避免民眾群聚接觸；另56處公有、民營的市場考量實聯制不易落實，將由經發局和各市場自治會連續，宣導所有餐飲均已外帶為主。

鄭文燦說，桃園市昨執行開罰未戴口罩共46件，桃園市警局各分局都有出動，還會加強開罰比例，相信民眾應不至於特意挑戰法律；至於各運動場所、公園，也要求全面拆下籃球框，兒童遊戲場部分也工務局養工處、區公所將遊具設施圍起來，避免群聚也利用這段時間維修。

鄭文燦表示，今天也決定全市56個公有、民營市場，會請經發局和各市場的自治會協調，由對方宣導餐飲外帶，因為市場人流多，又沒辦法落實實名制，加上也曾出現確診足跡，為避免脫下口罩機會，將由自治會協調各攤商一律外帶。

鄭也說，部分場所停止營業也要嚴格執行，檢舉案件儘速稽查，惡性違規從嚴處份，若有該移送或斷電部分就直接執行。

鄭文燦 口罩 疫情

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