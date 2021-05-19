快訊

台大醫院工務室員工確診！初步驗出10人陽性 傳有萬華足跡

桃園3處社區篩檢站將啟用 鄭文燦：總共設30處

中央社 / 桃園19日電

桃園市長鄭文燦今天表示，桃園市將設置30個社區篩檢站，現階段先完成3個，每個站每天可篩檢200到300件，3個社區篩檢站今明兩天就會設立完成，明天將啟用第1處。

鄭文燦上午主持防疫專案會議，全程不開放媒體進入，會後以直播方式進行媒體聯訪時表示，桃園確診人數上升，準三級警戒的定位要採取嚴格標準，「戶外戴口罩的部分要嚴格落實」，市府團隊也將組成稽查小組。

鄭文燦說，針對會造成人潮聚集的場所，都可以儘量關閉，大原則在30日之前讓人流、人潮減少，目前桃園居家隔離的人數有在上升，以桃園區、蘆竹區和龜山區居多，這3個行政區跟新北往來密切，確診個案很多都是有雙北旅遊史、接觸史，市府要加強宣導民眾不做跨縣市的家庭拜訪跟交流。

鄭文燦也說，桃園11家責任醫院目前全力支援雙北，因此備用病床也越來越少，今天下午會召開11家責任醫院的聯防會議進行討論，也會跟中央密切協調，確認桃園的醫療量能。

針對桃園將在桃園區軍備局土地、中壢區中正公園，以及龍潭區龍潭行政園區設置3個社區篩檢站，鄭文燦表示，桃園市總共將設置30個社區篩檢站，現階段先完成3個，將由衛生局和基層醫療院所來支援篩檢。

鄭文燦表示，每個社區篩檢站每天可以篩檢200到300件，3處社區篩檢站今明兩天就會設立完成，明天將啟用第1處，如果有症狀的民眾，可以打1922由衛生局安排篩檢，後續的檢驗中心市府也會安排好。

鄭文燦也說，桃園11家責任醫院都設有篩檢站，加上現在要設立的3處社區篩檢站，將有14個篩檢站；未來若要擴大社區接種，會另外設置社區接種站，社區篩檢站跟社區接種站會完全分開，「不會二合一」。

桃園市政府表示，社區篩檢站將採組合屋型式，提供電信、網路、空調等設備，站外設置流動廁所，目前已完成現場放樣，預計明天以前完成這3處社區篩檢站的設置，並積極協助第4處（楊梅站）設置。

鄭文燦 衛生局 直播

延伸閱讀

鄭文燦：諾富特分兩階段重啟 作為專責防疫旅館

桃園水情吃緊 鄭文燦：進入橙燈是必然、將2階限水

桃園水情亮橙燈 關閉公立泳池

餐廳怨確診足跡沒消毒 桃市環保局：店家當時沒營業

相關新聞

桃園水情吃緊 鄭文燦：進入橙燈是必然、將2階限水

桃園市政府今舉行防疫會議，市長鄭文燦在會後聯訪指出，石門水庫水位低，進入橙燈是必然，將進行2階段減量供水，詳情有待週四抗...

寄養家庭打開家門讓愛住進來 甘之如飴15年來照顧21人

苗栗縣寄養家庭青黃不接，僅餘35戶，且年齡層偏高，平均55歲，縣府原預定5月29日辦理寄養家庭招募說明會，受疫情影響，延...

防疫大作戰 苗栗社區關懷據點停止共餐、供餐

疫情嚴峻，苗栗縣社區關懷據點最受歡迎的共餐或供餐服務，即日至5月28日停止，另，娃娃機業即日起暫停營業至5月28日。

新竹寶二水庫水位低 擬加高溢流堰

水利署北水局連續2天在水庫實施人工增雨作業，昨天中午針對寶二及永和山水庫燃放增雨焰劑，雖然下午出現短暫降雨，但對改善水情...

竹北六家高鐵消防分隊 明年11月完工

新竹縣竹北市人口快速成長，尤其是高鐵特定區高樓大廈林立，但是消防分隊卻集中在西區，為提升東區消防救災能量，縣府爭取交通部...

桃園水情亮橙燈 關閉公立泳池

水情持續嚴峻，桃園市長鄭文燦昨天坦言，桃園目前水情，進入橙燈階段勢在必行，時間應該會很快，甚至會進入紅燈；桃園游泳池已經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。