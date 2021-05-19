桃園3處社區篩檢站將啟用 鄭文燦：總共設30處

桃園市長鄭文燦今天表示，桃園市將設置30個社區篩檢站，現階段先完成3個，每個站每天可篩檢200到300件，3個社區篩檢站今明兩天就會設立完成，明天將啟用第1處。

鄭文燦上午主持防疫專案會議，全程不開放媒體進入，會後以直播方式進行媒體聯訪時表示，桃園確診人數上升，準三級警戒的定位要採取嚴格標準，「戶外戴口罩的部分要嚴格落實」，市府團隊也將組成稽查小組。

鄭文燦說，針對會造成人潮聚集的場所，都可以儘量關閉，大原則在30日之前讓人流、人潮減少，目前桃園居家隔離的人數有在上升，以桃園區、蘆竹區和龜山區居多，這3個行政區跟新北往來密切，確診個案很多都是有雙北旅遊史、接觸史，市府要加強宣導民眾不做跨縣市的家庭拜訪跟交流。

鄭文燦也說，桃園11家責任醫院目前全力支援雙北，因此備用病床也越來越少，今天下午會召開11家責任醫院的聯防會議進行討論，也會跟中央密切協調，確認桃園的醫療量能。

針對桃園將在桃園區軍備局土地、中壢區中正公園，以及龍潭區龍潭行政園區設置3個社區篩檢站，鄭文燦表示，桃園市總共將設置30個社區篩檢站，現階段先完成3個，將由衛生局和基層醫療院所來支援篩檢。

鄭文燦表示，每個社區篩檢站每天可以篩檢200到300件，3處社區篩檢站今明兩天就會設立完成，明天將啟用第1處，如果有症狀的民眾，可以打1922由衛生局安排篩檢，後續的檢驗中心市府也會安排好。

鄭文燦也說，桃園11家責任醫院都設有篩檢站，加上現在要設立的3處社區篩檢站，將有14個篩檢站；未來若要擴大社區接種，會另外設置社區接種站，社區篩檢站跟社區接種站會完全分開，「不會二合一」。

桃園市政府表示，社區篩檢站將採組合屋型式，提供電信、網路、空調等設備，站外設置流動廁所，目前已完成現場放樣，預計明天以前完成這3處社區篩檢站的設置，並積極協助第4處（楊梅站）設置。