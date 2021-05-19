鄭文燦：諾富特分兩階段重啟 作為專責防疫旅館

桃園市長鄭文燦今天表示，諾富特飯店預計分兩階段重啟，未來將作為專責防疫旅館；至於全國開始停止到校上課，桃園準備1萬7000多台平板電腦，協助資源不足學生線上學習。

鄭文燦上午主持新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫專案會議，會後以直播方式接受媒體聯訪表示，台北諾富特華航桃園機場飯店復原狀況目前由中央政府統籌，預計分兩階段重啟，先2館再1館，未來諾富特將作為專責檢疫旅館，不會有一般旅館業務。

此外，教育部昨天宣布，全國各級學校及公私立幼兒園到28日停止到校上課；鄭文燦表示，桃園市政府教育局安排許多線上教學、直播平台，有教師教材及課程，提供學生在家學習、測驗，第四台業者也有3家在桃園，願用公用頻道播課程，幫學生們學習不中斷。

他說，家裡沒視訊設備學生，市府準備1萬7000多台平板電腦供學生使用，「數量不夠會緊急採購」，中低收入戶或沒上網資源學生，另外補助通訊費。

鄭文燦表示，這段時間最重要是減少外出、群聚、聚餐或訪友，讓社會活動降到最低程度，桃園準三級警戒方案會不斷提升，管制措施不斷落實各層面。