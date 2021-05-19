快訊

台大醫院工務室員工確診！初步驗出10人陽性 傳有萬華足跡

鄭文燦：諾富特分兩階段重啟 作為專責防疫旅館

中央社 / 桃園19日電

桃園市長鄭文燦今天表示，諾富特飯店預計分兩階段重啟，未來將作為專責防疫旅館；至於全國開始停止到校上課，桃園準備1萬7000多台平板電腦，協助資源不足學生線上學習。

鄭文燦上午主持新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫專案會議，會後以直播方式接受媒體聯訪表示，台北諾富特華航桃園機場飯店復原狀況目前由中央政府統籌，預計分兩階段重啟，先2館再1館，未來諾富特將作為專責檢疫旅館，不會有一般旅館業務。

此外，教育部昨天宣布，全國各級學校及公私立幼兒園到28日停止到校上課；鄭文燦表示，桃園市政府教育局安排許多線上教學、直播平台，有教師教材及課程，提供學生在家學習、測驗，第四台業者也有3家在桃園，願用公用頻道播課程，幫學生們學習不中斷。

他說，家裡沒視訊設備學生，市府準備1萬7000多台平板電腦供學生使用，「數量不夠會緊急採購」，中低收入戶或沒上網資源學生，另外補助通訊費。

鄭文燦表示，這段時間最重要是減少外出、群聚、聚餐或訪友，讓社會活動降到最低程度，桃園準三級警戒方案會不斷提升，管制措施不斷落實各層面。

鄭文燦 諾富特 直播

延伸閱讀

桃園水情吃緊 鄭文燦：進入橙燈是必然、將2階限水

桃園水情亮橙燈 關閉公立泳池

餐廳怨確診足跡沒消毒 桃市環保局：店家當時沒營業

影／石門水庫13%歷年第2枯 鄭文燦：橙燈限水勢在必行

相關新聞

桃園水情吃緊 鄭文燦：進入橙燈是必然、將2階限水

桃園市政府今舉行防疫會議，市長鄭文燦在會後聯訪指出，石門水庫水位低，進入橙燈是必然，將進行2階段減量供水，詳情有待週四抗...

寄養家庭打開家門讓愛住進來 甘之如飴15年來照顧21人

苗栗縣寄養家庭青黃不接，僅餘35戶，且年齡層偏高，平均55歲，縣府原預定5月29日辦理寄養家庭招募說明會，受疫情影響，延...

防疫大作戰 苗栗社區關懷據點停止共餐、供餐

疫情嚴峻，苗栗縣社區關懷據點最受歡迎的共餐或供餐服務，即日至5月28日停止，另，娃娃機業即日起暫停營業至5月28日。

新竹寶二水庫水位低 擬加高溢流堰

水利署北水局連續2天在水庫實施人工增雨作業，昨天中午針對寶二及永和山水庫燃放增雨焰劑，雖然下午出現短暫降雨，但對改善水情...

竹北六家高鐵消防分隊 明年11月完工

新竹縣竹北市人口快速成長，尤其是高鐵特定區高樓大廈林立，但是消防分隊卻集中在西區，為提升東區消防救災能量，縣府爭取交通部...

桃園水情亮橙燈 關閉公立泳池

水情持續嚴峻，桃園市長鄭文燦昨天坦言，桃園目前水情，進入橙燈階段勢在必行，時間應該會很快，甚至會進入紅燈；桃園游泳池已經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。