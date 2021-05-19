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桃園水情吃緊 鄭文燦：進入橙燈是必然、將2階限水
桃園市政府今舉行防疫會議，市長鄭文燦在會後聯訪指出，石門水庫水位低，進入橙燈是必然，將進行2階段減量供水，詳情有待週四抗旱會議確認。
有媒體提問，石門水庫水量下降，是否將有節水政策？鄭文燦指出，目前石門水庫水位降低，即將進入橙燈，意味著減量供水將到達20％，非必要營業用水也會停止。
鄭文燦說，工業及社區用抗旱水井等備援地下水都要出動，另也請台水公司跟水利署提高從三峽河、板新水廠供應桃園大湳水廠供給量。
鄭文燦預告，週四將舉行抗旱會議，屆時「進入橙燈是必然」，將進行2階段減量供水。
根據「台灣水庫即時水情」網站，截至上午8時，石門水庫蓄水量僅剩11.7%，預測剩餘天數為21天。
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