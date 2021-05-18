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與確診者同台開工 苗縣議員、後龍鎮長自費採檢

中央社 / 苗栗縣18日電

苗栗縣昨天公布首例新冠肺炎確診個案及疫調足跡，縣議員鄭秋風、後龍鎮長朱秋隆12日都曾與他同台參加開工典禮，兩人今天表示當天有戴口罩，已在家自主健康管理並預約採檢。

中央流行疫情指揮中心昨天公布苗栗縣首例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土確診個案，案2011為居住後龍鎮48歲男性，根據縣府衛生局疫調足跡，他曾於5月12日參加後龍鎮埔頂里一處建案工地開工典禮。

消息傳出後，有民眾在臉書分享當天開工典禮照片，包括苗栗縣議員鄭秋風、後龍鎮長朱秋隆都與個案同台參加儀式，現場還有多名里長、代表等，引起地方人士議論。

朱秋隆與鄭秋風今天接受媒體電訪均表示，當天開工典禮為戶外儀式，且都有戴口罩，與確診者並無密切接觸，兩人昨天得知訊息後，為求安全起見，待在家中自主健康管理，也分別預約採檢，目前身體並無異狀。

根據苗栗縣政府衛生局最新疫調結果，案2011共匡列70名接觸者，其中縣內接觸者44名，採檢後36人送防疫旅館隔離、8人採1人1戶居家隔離；另有26名居住其他縣市，已移至他縣市辦理。

苗栗縣 衛生局 新冠肺炎

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