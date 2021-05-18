餐廳怨確診足跡沒消毒 桃市環保局：店家當時沒營業

國內本土確診案例急遽增加，昨日桃園市公布確診者足跡，其中位於桃園站前商圈的薄多義桃園店上榜，業者抱怨政府沒有消毒，也沒告知要如何因應。對此，環保局長呂理德表示，可能因店家尚未營業，不知環保局其實已經在公布足跡前完成消毒。

環保局表示，昨日上午及下午公布的足跡涵蓋桃園區、中壢區、平鎮區、龜山區與蘆竹區，防疫消毒大隊在公布前即已完成整備，並調派桃園、中壢、平鎮與龜山等5個區中隊的防疫消毒人員完成消毒，請民眾放心。

桃園市長鄭文燦今與呂理德、環境清潔稽查大隊到中壢區家樂福賣場周邊展開全面消毒，市府預計5月底前完成全市大消毒。