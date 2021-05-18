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防學生涉足成破口 苗縣令娃娃機停業至5月28日

中央社 / 苗栗縣18日電

疫情升溫，全國各級學校19日至28日停課苗栗縣政府傍晚宣布，為避免停課期間學生涉足造成防疫破口，縣內所有娃娃機業明天起停止營業至5月28日，違者將受罰。

苗栗縣政府指出，配合教育部宣布明天起至28日全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課，為避免停課期間學生涉足自助選物販賣場所（俗稱娃娃機店）造成防疫破口，自110年5月19日零時起至5月28日24時止，縣內所有自助選物販賣業（不論專營或兼營）停止營業。

縣府表示，停業期間將不定時稽查，如有私自營業者，將移送衛生局，依傳染病防治法第70條處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰，呼籲相關業者於防疫關鍵時期，確實遵守防疫規定，以保護自己並愛護他人。

停課 苗栗縣 衛生局

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