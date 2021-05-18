桃園夜市水果攤裹布偷營業 民眾看不下去怒檢舉

疫情升溫，桃園市長鄭文燦15日就宣布比照雙北關閉營業場所，另也關閉桃園4大夜市至5月28日，今日桃園夜市卻有水果攤車違規營業，企圖以布包裹做障眼法，民眾見狀向里長反映並報警，警方到場要求立即停業並移請衛生局裁罰。

昨（17）日下午5時許在桃園夜市北埔路一帶，有1家水果攤商無視停業令，以藍色帆布包裹整輛攤車做障眼法，邱姓女負責人在攤車後方擺設攤架持續營業，提供客人外帶水果的服務。

據了解，該攤商行徑誇張，是熱心民眾看不下去，才向里長反映。

轄區景福派出所員警獲報到場，立即上前查察，攤商被當場抓包，警方立即要求配合防疫政策，即刻停業，並依規定移請衛生局裁罰。

市長鄭文燦本月15日宣布，桃園、中壢、龍潭、八德等4大夜市停業至5月28日。