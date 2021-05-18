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防疫 苗栗縣鹿場部落封山、鐵道自行車暫停營業

中央社 / 苗栗縣18日電

國內疫情延燒，苗栗縣南庄鹿場部落族人擔憂外地遊客進出，造成潛在傳染風險，經部落會議決議，明天起至6月8日暫時封山；三義舊山線鐵道自行車也宣布明天起至28日暫停營業。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情升溫，苗栗縣議員楊文昌今天證實，南庄鹿場部落族人昨晚召開部落會議，決議封山至6月8日，明天上午開始將在苗21線10K+700處設置管制站，禁止外地人進入部落，居民進出也需量耳溫、交代足跡。

苗21線是通往加里山登山口及南庄神仙谷、風美溪及多處露營區要道。楊文昌說，上週末兩天假日，許多遊客「逃難似地往山區跑」，加里山登山口人滿為患，但根據過去經驗，許多確診個案本身不自覺已染疫，事後疫調足跡才曝光，令鹿場部落族人擔心帶來潛在風險，「萬一有一個確診，整個部落都完蛋」。

楊文昌指出，明天起管制站會由部落居民分早、晚2班駐守，也勸說族人避免外地友人來訪，盡量用電話聯繫，減少接觸、感染機會，相關決議紀錄會送南庄鄉公所及苗栗縣政府原住民族事務中心。

縣府原住民族事務中心主任蔣意雄表示，根據災害防救法第27條，為實施災害應變措施，各級政府應依權責實施警戒區域畫設、交通管制等，傳染疾病應屬生物病原災害；雖然部落會議已決議要封山，仍建議由南庄鄉公所主導擬具地區災害防救計畫，使法制面處理更為完備。

此外，因應本土疫情升溫，苗栗縣政府下午發布新聞指出，三義舊山線鐵道自行車明天起至5月28日暫停營業。

苗栗縣文化觀光局指出，舊山線鐵道自行車為縣府與民間機構祺峰休閒事業有限公司合作OT案，配合縣府升級「準第三級」防疫規範，依契約以不可抗力事件雙方合意暫停履約，5月19日至5月28日取消搭乘之散客，全額退費，停業期間，將針對所有Rail Bike車輛、兒童安全座椅及環境場域等全面消毒，未來復業後仍將維持防疫措施。

南庄 苗栗縣 疫情

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