因應嚴峻疫情 苗栗舊山線鐵道自行車19至28日暫停營運

國內本土疫情持續升溫，國內著名的舊山線鐵道自行車配合縣府防疫，決定明天起至5月28日暫停營業，期間取消搭乘的散客全額退費。苗栗縣各地風景區景點、遊憩業者目前也有部分配合防疫需求，宣布暫停開放或營業。

苗栗縣政府文化觀光局指出，本土疫情升溫，縣府督導舊山線鐵道自行車嚴格落實防疫工作，落實搭乘遊客實聯制、消毒及帶口罩等，但因疫情嚴峻，將在5月19日至5月28日暫停營業。祺峰公司是舊山線鐵道自行車OT案的民間機構，自去年COVID-19疫情爆發以來，都嚴格落實各項防疫，例如從櫃台至乘車出入口都放置酒精消毒液，逐日全面加強消毒作業等，近日更全面執行實聯制、配戴口罩等防疫作為。

文觀局表示，但疫情相對嚴峻，台北、新北至5月28日升為第三級防疫警戒，業者也配合縣府升級準第三級防疫規範，依契約以不可抗力事件雙方合意暫停履約。停業期間，將針對所有RB車、兒童安全座椅及環境場域等進行全面消毒，包含兩遊客中心、哺乳室、洗手間、樓梯公共區域及舊山線6.38公里鐵道進行全面消毒，配合苗栗縣政府準三級措施，5月19日起至5月28日取消搭乘的散客，全額退費。

苗栗縣長徐耀昌表示，鐵道自行車因舊山線百年歷史、山林開闊、景色優美，一直是民眾出遊的最佳選項，為配合中央疫情控制需求，停業加強全面消毒，值得嘉許，期待重新再出發，提供遊客更安全舒適的選擇，共創防疫新生活。