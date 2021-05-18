確診者足跡到過竹南頭份 苗栗縣加強消毒稽查
國內今天新增240例本土個案，新竹縣公布2名確診者足跡，15日曾涉足苗栗縣竹南鎮五穀宮及頭份市黃昏市場，苗栗縣政府提醒曾出入相關場所民眾，進行自我健康監測。
苗栗縣政府指出，新竹縣2名新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案（案2067、2068）於苗栗縣公共場所活動史，包括5月15日上午9時至11時至竹南鎮五穀宮；5月15日晚間6時至7時至頭份市仁愛路黃昏市場，除第一時間公布足跡外，並立即進行消毒。
縣府表示，由於確診個案涉足地區為人潮聚集的市場，憂心成為防疫破口，已指示相關單位加強稽查及宣導民眾全程戴口罩，並提醒曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測，若有出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應戴醫療用口罩，儘速至就近社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾交通工具。
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