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防疫全面提升 竹縣府宣布增加3項營業場停業

中央社 / 新竹縣18日電

疫情升溫，新竹縣政府今天宣布，除原本25處停業別場所外，再增加3項營業場所即日起禁止營業至6月8日，分為選物販賣機、休閒活動場館、室內游泳池，以防堵群聚。

新竹縣政府表示，因應疫情，地方政府繃緊神經，拉高警戒規格，除原本在15日宣布的25大休閒娛樂場所應關閉，今天再增加3項營業場所禁止營業。

縣府指出，3項營業場所為選物販賣機（夾娃娃機）、休閒活動場館（如橋牌社、棋藝社及桌遊店）、室內游泳池，即日起停業到6月8日止，全力防堵易傳染高風險場所群聚。

縣府表示，在本月15日起停止營業到6月8日的休閒娛樂場所，包含有歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（KTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）、指壓按摩場所、健身休閒中心（含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所）。

還有，保齡球館、撞球場、健身中心（含國民運動中心）、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館、釣蝦場、陪侍小吃部、護膚店、夜市、溫泉業的大眾池暫停開放。

在消毒部分，新竹縣政府表示，環保局和13鄉鎮市公所清潔隊合作，對大型交通場站，如新竹高鐵站、台鐵車站等人流密集場域，進行不定期預防性消毒，交通運輸客運等設備，也會頻繁消毒清潔，降低感染風險。

為減少感染風險，竹縣府從今天起開始分流辦公，民眾洽公統一至前棟一樓大廳辦理，各局處已設置聯合服務中心受理，避免府外人士進入府內造成風險，敬請民眾配合。

新竹 疫情 健身

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