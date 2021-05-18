大停電受困電梯工業戶損失 鄭文燦：應變處理台電補償
台電五天內連續兩次大停電，波及不少工廠用電大戶，桃園市長鄭文燦今天表示，每一次停電都要有一個緊急應變小組，處理交通號誌、民眾受困電梯等問題，現在只要一停電，市府經發局就立刻與台電聯繫，交通局、消防局及警察局同步成立應變小組，解決這些突發狀況，工業大戶如有停電損失，台電亦應適當補償。
針對台電連續大停電，鄭文燦表示，兩次停電對工業、民生影響都很大，台電該如何確保電力供應穩定性，是全民都要關切的議題，每一次停電都要有一個緊急應變小組，要來處理交通號誌、民眾受困電梯等問題，現在只要一停電，市府經發局立刻與台電聯繫，交通局、消防局以及警察局同步成立應變小組，解決民眾問題，台電必須針對電網、電力穩定度，做好安排。
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