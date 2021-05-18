快訊

實聯制該怎麼做才最有效？防疫線上實聯制懶人包

北市快篩陽性率11%降至4.7% 柯文哲忍不住又霸氣比中指

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹縣宣布防疫停業場所再加3項 夾娃娃機店也在內

聯合報 / 記者陳斯穎／即時報導
新竹縣政府今天宣布除原本25種場所停業至6月8日外，再新增選物販賣機、休閒活動場館及市內游泳3項。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府今天宣布除原本25種場所停業至6月8日外，再新增選物販賣機、休閒活動場館及市內游泳3項。圖／新竹縣政府提供

本土疫情持續升溫，連續3天破百例，新竹縣政府再度拉高警戒規格，今天宣布除原本25種場所停業至6月8日外，再新增選物販賣機、休閒活動場館及市內游泳3項，盡全力防堵易傳染高風險場所群聚。

縣府表示，縣長楊文科15日緊急開設準三級應變中心，指示遵守行政院防疫指引，20大行業從15日晚間6點起停業至6月8日，20類休閒娛樂場所包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、MTV、KTV、理容院、指壓按摩場所、健身休閒中心（含提供指壓、三溫暖等設施的美容瘦身場所）、保齡球館、撞球場、健身中心（含國民動中心）、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所與休閒麻將館等。

除上述20種場所外，釣蝦場、陪侍小吃部、護膚店、夜市、溫泉業（大眾池暫停開放）及其他類似高風險場所共5大類別也暫停開放。

今天縣府再擴大辦理其他3項行業也停業，包括選物販賣機(夾娃娃機)、休閒活動場館(如橋牌社、棋藝社及桌遊店)，以及室內游泳池及其他類似高風險場所，全力防堵疫情擴散。

新竹縣政府再度拉高警戒規格，今天宣布除原本25種場所停業至6月8日外，再新增選物販賣機、休閒活動場館及市內游泳3項。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府再度拉高警戒規格，今天宣布除原本25種場所停業至6月8日外，再新增選物販賣機、休閒活動場館及市內游泳3項。圖／新竹縣政府提供

疫情 健身 行政院

延伸閱讀

高雄防疫禁室內5人以上聚會 陳其邁喊話：國中小應全面停課

加強街友防疫 台中發口罩、酒精加上大聲公舉牌宣導

香山區KTV違反禁令營業 新竹市府開罰

KTV不停業讓客人徹夜歡唱 新竹市最高將罰30萬元

相關新聞

全國停課小孩接回家 桃園基層警消：安心許多

因應疫情升溫，教育部今日下午宣布，全國各級學校自明起全面停課至5月28日，且「停課不停學」，改採線上授課，桃園市基層警消...

新竹縣宣布防疫停業場所再加3項 夾娃娃機店也在內

本土疫情持續升溫，連續3天破百例，新竹縣政府再度拉高警戒規格，今天宣布除原本25種場所停業至6月8日外，再新增選物販賣機...

大停電受困電梯工業戶損失 鄭文燦：應變處理台電補償

台電五天內連續兩次大停電，波及不少工廠用電大戶，桃園市長鄭文燦今天表示，每一次停電都要有一個緊急應變小組，處理交通號誌、...

果菜市場8名攤商不戴罩 新竹市施鐵腕開罰

疫情持續升溫，新竹市政府連日來呼籲商場、市場從業人員工作應全程戴口罩，未料仍有部分攤商業者便宜行事，在市場內活動未依規定...

影／石門水庫13%歷年第2枯 鄭文燦：橙燈限水勢在必行

桃園市長鄭文燦今天上午表示，水情嚴重，石門水庫蓄水率現在只剩下13%，5月梅雨來的機率目前還看不出來，，他認為桃園目前水...

影／一滴都不能放過 新竹寶二水庫中午再實施人工增雨

水利署人工增雨服務團預估今天有多縣市山區會出現午後雷雨，指示寶二水庫在內的3座水庫，在今天中午燃放人工增雨焰劑，希望能攔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。