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新竹縣宣布防疫停業場所再加3項 夾娃娃機店也在內
本土疫情持續升溫，連續3天破百例，新竹縣政府再度拉高警戒規格，今天宣布除原本25種場所停業至6月8日外，再新增選物販賣機、休閒活動場館及市內游泳3項，盡全力防堵易傳染高風險場所群聚。
縣府表示，縣長楊文科15日緊急開設準三級應變中心，指示遵守行政院防疫指引，20大行業從15日晚間6點起停業至6月8日，20類休閒娛樂場所包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、MTV、KTV、理容院、指壓按摩場所、健身休閒中心（含提供指壓、三溫暖等設施的美容瘦身場所）、保齡球館、撞球場、健身中心（含國民動中心）、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所與休閒麻將館等。
除上述20種場所外，釣蝦場、陪侍小吃部、護膚店、夜市、溫泉業（大眾池暫停開放）及其他類似高風險場所共5大類別也暫停開放。
今天縣府再擴大辦理其他3項行業也停業，包括選物販賣機(夾娃娃機)、休閒活動場館(如橋牌社、棋藝社及桌遊店)，以及室內游泳池及其他類似高風險場所，全力防堵疫情擴散。
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