徐耀昌籲拉高指揮中心層級 賴副總統任指揮官

苗栗縣18鄉鎮市今天展開清潔消毒，苗栗縣長徐耀昌說，疫情升溫，相關事務牽涉各部會和各縣市，應拉高中央流行疫情指揮中心層級，建議由副總統賴清德出任指揮官。

他說，賴副總統是醫師及美國哈佛大學公共衛生碩士，學有專精，曾任台南市長，熟悉中央政府與地方事務，能順利協調各部會和縣市政府，也可彰顯對防疫工作的認真與態度。

徐耀昌表示，衛生福利部長陳時中任指揮官已操勞多時，擔心太疲憊，可改任執行長從旁輔助。

苗栗縣昨天出現首例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案，且有其他縣市確診者足跡到過苗栗，徐耀昌指示苗栗縣政府環境保護局再次全縣清消，上午消毒大隊到苗栗市信仰中心玉清宮，徐耀昌也與苗栗縣議會議長鍾東錦、苗栗市長邱鎮軍等遵守防疫規定，在廟門口參拜，祈求疫情盡快消散。

此外，因應防疫，苗縣府公告，即日起到28日，全縣社區照顧關懷據點停止活動、共餐及領餐，如果有特殊需求長輩，可致電苗縣府社會處老人福利科037-333075尋求協助。