果菜市場8名攤商不戴罩 新竹市施鐵腕開罰
疫情持續升溫，新竹市政府連日來呼籲商場、市場從業人員工作應全程戴口罩，未料仍有部分攤商業者便宜行事，在市場內活動未依規定戴上口罩，市府透過現地巡查，加上監視器影像佐證，確認有8名攤商違規，今天開出8張罰單，最高可罰1.5萬元。
新竹市加強市場內的防疫措施宣導與稽查，也針對轄內12處公有市場走道、廁所、樓梯與排水溝等處大消毒，為落實相關從業人員外出或工作應全程戴口罩的規定，新竹市政府產業發產處最近聯合新竹果菜公司稽查，發現有8名攤商工作時沒戴好口罩。
市府產業發展處指出，去年12月1日中央宣布秋冬防疫專案以來，包括傳統市場在內的八大類高感染傳播風險場域被列為宣導稽查重點，因應近日疫情嚴峻，連日來稽查發現，郭姓、胡姓、張姓、鍾姓、田姓、溫姓、陳姓、及胡姓等8名攤商於14日至今天上午，未依規定將口罩戴好進行販售營運行為，經監視器影像確認，事證明確而開罰。
依據傳染病防治法第37條及70條規定，疫情期間於中央流行疫情指揮中心所公告高感染風險場域未戴好口罩，處3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。市府也呼籲，戴口罩並將口罩戴好是防疫工作最基本、也是最重要的一環，務請市民朋友及各商場、市場等從業人員配合，也請維持社交距離，共同嚴守社區防線，守護市民健康與安全。
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