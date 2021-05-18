快訊

中藥治新冠！順天堂通過緊急授權 清冠一號能治療輕症

獨家專訪確診者母親：兒子發燒氣喘無人理 2天仍無法送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／石門水庫13%歷年第2枯 鄭文燦：橙燈限水勢在必行

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市議員褚春（圖右）質詢水情應變，市長鄭文燦（圖左）認為進橙燈勢在必行。曾增勳／翻攝
桃園市議員褚春（圖右）質詢水情應變，市長鄭文燦（圖左）認為進橙燈勢在必行。曾增勳／翻攝

桃園市長鄭文燦今天上午表示，水情嚴重，石門水庫蓄水率現在只剩下13%，5月梅雨來的機率目前還看不出來，，他認為桃園目前水情進入橙燈階段勢在必行，桃園目前游泳池已暫停用水，三溫暖、洗車場等場所是否暫停用水，周四抗旱會議決定。

桃園市議員褚春來在市議會定期會質詢，石門水庫蓄水率剩13%，要求市府因應水情嚴峻，鄭文燦說，桃園進入橙燈時間應該會很快，甚至也會進入紅燈階段，2016年石門水庫水位40%時已進行2階段供水，去年10月抗旱的石門水庫水位40%，現在剩下13%，水情吃緊。

市府採取調度、備援、節水三方同時併行方式，目前板新水廠已改用翡翠水庫水源，市府從板水廠、三峽河一天調度22萬噸水量到大湳水廠，市府希望水利署、台水公司再增加調度支援桃園水量，此外，新竹已進入缺水狀態，桃園支援新竹22萬噸水量會繼續。

鄭文燦表示，市府也已請各工廠用水大戶完成改用地下水配套方案，將冷卻用水、清潔用水改用地下水，採取彈性作法，讓每個工廠可以增加30%用水，透過多管齊下節水，如果進入橙燈階段將減量供水，節水將提高至20%，減少石門水庫下降速度。

桃園市長鄭文燦認為進橙燈勢在必行，周四召開抗旱會議。曾增勳／翻攝
桃園市長鄭文燦認為進橙燈勢在必行，周四召開抗旱會議。曾增勳／翻攝

石門水庫 鄭文燦 抗旱

延伸閱讀

鄭文燦：正與教育部討論進一步停課規劃

疫情延燒桃樂園 鄭文燦：「Xpark」、小人國停業

桃園1中1小學停課消毒 市府宣布國三高三停課

影／民眾狂買物資泡麵剩辣味 鄭文燦：賣場按時段補貨

相關新聞

影／一滴都不能放過 新竹寶二水庫中午再實施人工增雨

水利署人工增雨服務團預估今天有多縣市山區會出現午後雷雨，指示寶二水庫在內的3座水庫，在今天中午燃放人工增雨焰劑，希望能攔...

影／石門水庫13%歷年第2枯 鄭文燦：橙燈限水勢在必行

桃園市長鄭文燦今天上午表示，水情嚴重，石門水庫蓄水率現在只剩下13%，5月梅雨來的機率目前還看不出來，，他認為桃園目前水...

苗栗鹿場部落憂疫情擴散 暫時封山到6月8日

疫情持續嚴峻，苗栗縣南庄鄉鹿場部落會議擔心疫情擴散，衝擊到部落，昨天晚上開會決議，5月19日到6月8日暫時封山，並將在苗...

KTV不停業讓客人徹夜歡唱 新竹市最高將罰30萬元

因應我國疫情升溫，新竹市政府宣布15日凌晨零時起，轄內八大行業及網咖、電子遊戲場共360家暫停營業，連日來派員稽查，發現...

竹北新設六家高鐵消防分隊 預計2022年11月可完工

新竹縣竹北市人口快速成長，尤其是高鐵特定區高樓大廈林立，但消防分隊卻集中在西區，為了提升東區消防救災能量，縣府爭取交通部...

邀五大醫院整備防疫 林智堅：著手規畫「社區篩檢站」

為防疫備戰，新竹市長林智堅今召集新竹台大、馬偕、國泰、國軍、南門醫院五大醫院院長視訊會議，整備「準三級防疫」醫療量能，包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。