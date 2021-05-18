影／石門水庫13%歷年第2枯 鄭文燦：橙燈限水勢在必行

桃園市長鄭文燦今天上午表示，水情嚴重，石門水庫蓄水率現在只剩下13%，5月梅雨來的機率目前還看不出來，，他認為桃園目前水情進入橙燈階段勢在必行，桃園目前游泳池已暫停用水，三溫暖、洗車場等場所是否暫停用水，周四抗旱會議決定。

桃園市議員褚春來在市議會定期會質詢，石門水庫蓄水率剩13%，要求市府因應水情嚴峻，鄭文燦說，桃園進入橙燈時間應該會很快，甚至也會進入紅燈階段，2016年石門水庫水位40%時已進行2階段供水，去年10月抗旱的石門水庫水位40%，現在剩下13%，水情吃緊。

市府採取調度、備援、節水三方同時併行方式，目前板新水廠已改用翡翠水庫水源，市府從板水廠、三峽河一天調度22萬噸水量到大湳水廠，市府希望水利署、台水公司再增加調度支援桃園水量，此外，新竹已進入缺水狀態，桃園支援新竹22萬噸水量會繼續。