影／一滴都不能放過 新竹寶二水庫中午再實施人工增雨

水利署人工增雨服務團預估今天有多縣市山區會出現午後雷雨，指示寶二水庫在內的3座水庫，在今天中午燃放人工增雨焰劑，希望能攔截水氣，為庫區蓄水量多少增添一點水；寶二水庫目前蓄水率僅剩3.7%，寶山水庫也失守10%，這也使得北水局正計畫未來提高寶二水庫溢流堰高度，增加蓄水空間。

截至今天中午12時止，寶山第二水庫蓄水量僅剩116萬立方公尺、蓄水率降至3.71%，水庫上游在上午則出現零星降雨，而水利署則推估午後將出現午後雷雨，因此今天再度實施人工增雨焰劑的燃放作業。

對於水情持續吃緊，地方上也再起呼籲興建「寶山第三水庫」的呼聲，不過就目前水利署計畫，將擬以提高溢流堰方式，增加近200萬立方公尺的蓄水空間，以增加未來寶二水庫的蓄水量，若能順利通過環評並動工，完工後遇上雨季，寶二水庫就能「吃得更飽」。