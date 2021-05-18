竹北新設六家高鐵消防分隊 預計2022年11月可完工

新竹縣竹北市人口快速成長，尤其是高鐵特定區高樓大廈林立，但消防分隊卻集中在西區，為了提升東區消防救災能量，縣府爭取交通部鐵道局同意有償撥用高鐵派出所旁的機關用地，興建六家高鐵消防分隊，上月底已通過都市設計審議，目前正辦理建照申請，預計最快11月底開工、2022年11月可竣工。

竹北市人口已突破20萬，目前竹北市有竹北、豐田消防分隊和光明3個消防分隊，皆集中在西區，但近年來東區不斷開發，吸引年輕科技族群遷住，除了讓學區就學人口增加，也讓東區消防能量不足，有增設消防分隊的必要。

消防局表示，為新建六家高鐵消防分隊，經縣府努力爭取，在2019年3月獲鐵道局同意有償撥用竹北市隘興段487-2地號的機關用地，基地位在高鐵五路與隘口二路交接口，規畫和工程總經費預估8580萬元，自2020年至2022年分3年編列預算。

去年已完成規畫設計監造發包以及基本設計核定等，初步規畫地上3 層、1樓挑高車庫，每層樓地板面積約220坪、總樓地板面積約660坪，上月底已通過都市設計審議，目前正進行建照申請階段作業，後續進行五大管線審查，如各項作業順利進行且順利發包，預計可在 11 月底開工、2022年11月竣工。

消防局說，目前六家高鐵消防分隊人員編制規畫20人，初步規畫配置 5 輛消防車及2輛救護車，近期也已派員至預定地會勘，將辦理雜草清除工作。