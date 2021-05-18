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竹北新設六家高鐵消防分隊 預計2022年11月可完工

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣政府消防局爭取交通部鐵道局同意有償撥用高鐵派出所旁的機關用地，興建六家高鐵消防分隊，預計2022年11月可竣工。記者陳斯穎／攝影
新竹縣政府消防局爭取交通部鐵道局同意有償撥用高鐵派出所旁的機關用地，興建六家高鐵消防分隊，預計2022年11月可竣工。記者陳斯穎／攝影

新竹縣竹北市人口快速成長，尤其是高鐵特定區高樓大廈林立，但消防分隊卻集中在西區，為了提升東區消防救災能量，縣府爭取交通部鐵道局同意有償撥用高鐵派出所旁的機關用地，興建六家高鐵消防分隊，上月底已通過都市設計審議，目前正辦理建照申請，預計最快11月底開工、2022年11月可竣工。

竹北市人口已突破20萬，目前竹北市有竹北、豐田消防分隊和光明3個消防分隊，皆集中在西區，但近年來東區不斷開發，吸引年輕科技族群遷住，除了讓學區就學人口增加，也讓東區消防能量不足，有增設消防分隊的必要。

消防局表示，為新建六家高鐵消防分隊，經縣府努力爭取，在2019年3月獲鐵道局同意有償撥用竹北市隘興段487-2地號的機關用地，基地位在高鐵五路與隘口二路交接口，規畫和工程總經費預估8580萬元，自2020年至2022年分3年編列預算。

去年已完成規畫設計監造發包以及基本設計核定等，初步規畫地上3 層、1樓挑高車庫，每層樓地板面積約220坪、總樓地板面積約660坪，上月底已通過都市設計審議，目前正進行建照申請階段作業，後續進行五大管線審查，如各項作業順利進行且順利發包，預計可在 11 月底開工、2022年11月竣工。

消防局說，目前六家高鐵消防分隊人員編制規畫20人，初步規畫配置 5 輛消防車及2輛救護車，近期也已派員至預定地會勘，將辦理雜草清除工作。

高鐵 北市

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