香山區KTV違反禁令營業 新竹市府開罰

國內疫情升溫，新竹市政府宣布15日凌晨零時起八大行業及網咖、電子遊戲場暫停營業，但警方稽查發現，香山區一間KTV違規開業，今天依法開罰。

新竹市長林智堅14日晚間宣布從15日凌晨零時起，八大行業及網咖、電子遊戲場等10類休閒娛樂場所，應停業至6月8日，杜絕疫情惡化，警方與聯合稽查小組兵分多路，15日凌晨起擴大查察轄內360處應停業店家，今天凌晨開出第一張罰單。

市府表示，位於香山區牛埔東路的KTV複合餐廳，在15日凌晨零時15分臨檢查獲持續營業，並有8間包廂30客人不顧禁令在場消費，警方蒐集違禁事證後，隔天15日深夜及16日下午、16日晚間，再度前往臨檢，發現業者仍執意營業，並有消費者在包廂歡唱，同樣蒐集事證後勒令業者停業。

新竹市政府產業發展處表示，根據傳染病防治法規定，違反防疫措施停止營運指定娛樂場所，可處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

新竹市政府強調，因應疫情變化，竹市以提高防疫警戒標準因應，請民眾多加體諒配合，遵守疫情指揮中心指引，務必配戴口罩，並維持社交距離，共同嚴守社區防線，守護市民健康與安全。