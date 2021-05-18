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竹北縣治、鬧區今晨加強消毒 民眾至縣府洽公只在一樓

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
環保局今天清晨再度針對竹北市縣治區學校周邊、停車場、賣場附近等人潮多的公共場所，大規模環境消毒。圖／新竹縣政府提供
環保局今天清晨再度針對竹北市縣治區學校周邊、停車場、賣場附近等人潮多的公共場所，大規模環境消毒。圖／新竹縣政府提供

國內新冠肺炎疫情日趨嚴峻，本土確診案例激增，新竹縣目前已有4例本土確診個案，且衛生局和環保局除第一時間針對足跡點消毒外，今天清晨也分批前往縣治區周邊學校、賣場等公共場所再次全面消毒。另外，新竹縣政府為減少感染風險，從今起開始分流辦公，各局處也在一樓大廳設置聯合服務中心，受理民眾洽公，敬請民眾配合。

環保局指出，昨天針對確診案例足跡點都已派員詳細消毒過，包含店家、天后宮旁市場等等，今天清晨再度針對竹北市縣治區學校周邊、停車場、賣場附近等人潮多的公共場所，大規模環境消毒，未來則會視狀況不定期執行縣內環境消毒。

此外，環保局和13鄉鎮市公所清潔隊合作，對大型交通場站，如新竹高鐵站、台鐵車站等人流密集場域，也會不定期預防性消毒，交通運輸客運等設備也會頻繁消毒清潔，降低感染風險。

為減少感染風險，新竹縣政府從今天起開始分流辦公，縣府大樓前棟東西兩側科室辦公人員，切分半數人員，調至對方辦公室上班，後棟A、B兩棟大樓同樣以樓層為單位來分區，A棟2樓辦公室半數人員調至B棟2樓上班，以此類推。縣府全數人員以紅、藍兩區域識別，減少人流接觸並做好人員和物品的清潔消毒管控，一旦同仁染疫，所在同區人員疫調匡列後，仍有另一區同仁可維持縣政運作。

另外，為加強防疫，今天起一般民眾洽公一律在縣府一樓大廳受理，各局處人員在一樓設置聯合服務中心，所有公務受理皆在大廳進行，避免外部人員進入內部辦公區域。

新竹 衛生局 新冠肺炎

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