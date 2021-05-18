苗栗鹿場部落憂疫情擴散 暫時封山到6月8日

疫情持續嚴峻，苗栗縣南庄鄉鹿場部落會議擔心疫情擴散，衝擊到部落，昨天晚上開會決議，5月19日到6月8日暫時封山，並將在苗21線石門設哨管制，近期計畫從鹿場登山口爬加里山的山友，或到神仙谷風美溪遊客要注意。

苗栗縣政府原住民族事務中心蔣意雄說，鹿情部落的決議部分，正由南庄鄉公所研議中，可依災害防救法第27條規定，為實施災害應變措施，各級政府應依權責實施警戒區域畫設、交通管制等，疫情也屬災害的一種。

「鄉公所會尊重部落會議」！南庄鄉長羅春蓮說，苗栗疫情升高到準3級警戒，但15日、16日周休二日，鹿場部落湧進大批遊客，形同另種群聚，且許多都沒有戴口罩，造成潛在的傳染散播風險，鄉公所會支持部落會議的決議。

南庄鄉鹿場部落昨晚開會，苗栗縣議員楊文昌說，疫情持續升溫，根據中央流行疫情指揮中心及苗栗縣政府衛生局等單位疫調，一些染疫確診者感染源還不明，足跡卻趴趴走，萬一有確診者足跡者到部落，攸關重大，部落露營、餐飲業者等也都聯繫取得支持，鹿場部落5月19日到6月8日封山。

楊文昌指出，疫情期間，許多民眾有如逃難，都上山來，讓人憂心忡忡，疫情會擴散，因此暫時封山管制，神仙谷、風美溪苦花潭及加里山等熱門景點，都在石門管制哨以上，請遊客注意及諒解，不要白跑一趟，6月8日以後再視疫情，滾動式檢討。

苗栗部分山友也支持部落暫時封山，他們表示，加里山名氣大，假日遊客絡繹不絕，有如菜市場熱鬧，一些人爬山又不戴口罩，確實有風險，鹿場暫時性封山，有助於防疫，也讓大自然休養一下。