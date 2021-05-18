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疫情升級！中壢SOGO、大江購物中心縮短營業時間

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
中壢大江購物中心到5月28日，每天營業時間為早上11點到晚間8點半。圖／中壢大江購物中心提供
中壢大江購物中心到5月28日，每天營業時間為早上11點到晚間8點半。圖／中壢大江購物中心提供

配合中央防疫政策，桃園中壢大江購物中心、中壢SOGO百貨公告調整營業時間，中壢SOGO每日百貨營業時間11點半至晚上8點半，超市為11點半到晚上8點半。中壢大江購物中心到5月28日，每天營業時間為早上11點到晚間8點半。

中壢SOGO百貨落實防疫措施，在防疫期間入場人數採總量管制，容留人數達50%以上，啟動人流管制措施，消費者入店需配合掃描入口海報上的QR code完成實聯制登記，另外，美食街用餐區全面設置壓克力安全隔板，營業賣場暫停試吃活動並設置外送平台統一取貨區。

業者表示，為服務消費者網購需要，SOGO自營電商istore特別增加民生用品、防疫消毒清潔用品、環境家電、常溫食品等備貨數量。

中壢大江也提升商場防疫等級，包含出入口皆有酒精消毒設施，配合政府規範執行實聯制，進入賣場須配戴口罩，嬰兒手推車租借採用實名制，餐廳、店櫃與商場公共區域皆定時消毒，內部員工分組上班，降低接觸感染的風險。

SOGO 實聯制

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