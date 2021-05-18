聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情升級！中壢SOGO、大江購物中心縮短營業時間
配合中央防疫政策，桃園中壢大江購物中心、中壢SOGO百貨公告調整營業時間，中壢SOGO每日百貨營業時間11點半至晚上8點半，超市為11點半到晚上8點半。中壢大江購物中心到5月28日，每天營業時間為早上11點到晚間8點半。
中壢SOGO百貨落實防疫措施，在防疫期間入場人數採總量管制，容留人數達50%以上，啟動人流管制措施，消費者入店需配合掃描入口海報上的QR code完成實聯制登記，另外，美食街用餐區全面設置壓克力安全隔板，營業賣場暫停試吃活動並設置外送平台統一取貨區。
業者表示，為服務消費者網購需要，SOGO自營電商istore特別增加民生用品、防疫消毒清潔用品、環境家電、常溫食品等備貨數量。
中壢大江也提升商場防疫等級，包含出入口皆有酒精消毒設施，配合政府規範執行實聯制，進入賣場須配戴口罩，嬰兒手推車租借採用實名制，餐廳、店櫃與商場公共區域皆定時消毒，內部員工分組上班，降低接觸感染的風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言