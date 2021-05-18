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KTV不停業讓客人徹夜歡唱 新竹市最高將罰30萬元

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
市府與警方連日稽查特定娛樂場所是否停業。圖／新竹市政府提供
市府與警方連日稽查特定娛樂場所是否停業。圖／新竹市政府提供

因應我國疫情升溫，新竹市政府宣布15日凌晨零時起，轄內八大行業及網咖、電子遊戲場共360家暫停營業，連日來派員稽查，發現香山區「蝦暢KTV」，15日、16日連續2天違規開業，由於4度稽查都不停業，市府今宣布依違反傳染病防治法開出第一張罰單，將處以業者6萬以上、30萬以下罰鍰。

新竹市的防疫提升「準三級」，市長林智堅也自14日晚間宣布從15日凌晨零時起，八大行業及網咖、電子遊戲場等10類休閒娛樂場所，應停業至6月8日，多家休閒娛樂場所都配合防疫規定拉下鐵門。

為確保店家都遵守防疫規範，新竹市警察局與市府聯合稽查小組從15日凌晨至今18日凌晨，兵分多路，擴大查察轄區360處應該停業的8+2類店家，今日開出第一張罰單。

市府指出，位於香山區牛埔東路的蝦暢複合餐廳，在15日凌晨零時15分臨檢查獲持續營業，並有8間包廂30客人不顧禁令在場消費，警方蒐集違禁事證後，隔天15日深夜及16日下午、16日晚間，再度前往蝦暢臨檢，發現業者違反禁令執意營業，並有消費者在包廂歡唱，同樣蒐集事證後勒令業者停業。

市府產業發展處指出，根據傳染病防治法規定，違反防疫措施停止營運指定娛樂場所，可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。依循全國防疫性因應措施，竹市休閒娛樂場所應關閉：歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)、指壓按摩場所、健身休閒中心(含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所)、保齡球館、撞球場、健身中心(含國民運動中心)、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所。

新竹市政府強調，因應疫情變化，竹市以提高防疫警戒標準因應，請市民朋友多加體諒配合，遵守疫情指揮中心指引，攜手度過接下來的關鍵防疫期，民眾務必配戴口罩，並維持社交距離，共同嚴守社區防線，守護市民健康與安全。

新竹 疫情 臨檢

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