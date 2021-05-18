五峰鄉族人呼籲設檢查哨防疫 鄉公所強調暫無設置必要

疫情升溫後陸續傳出民眾為了避開人潮，開始往山區或原鄉躲避兼度假，造成不少原鄉民眾恐慌，新竹縣五峰鄉族人同樣恐慌情緒蔓延，強烈要求鄉公所在入鄉處設置檢查哨，防止疫情傳入山區部落，不過經鄉公所防疫會議決議，因露營區全面關閉，預期遊客銳減，因此暫時沒有設檢查哨的必要。

五峰鄉公所表示，昨天已收到縣府來函，協調通知露營區業者即日起到28日暫時停止營業，各露營業者也都很配合停業，公所也關閉原住民族館、文物館等場館，同時協調旅宿業者逐步勸離遊客。

鄉長葛忠義說，除了各露營區停業，也收到林務局通知，觀霧國家森林遊樂區暫停開放，且在大鹿林道進行入山管制，以30人為上限。

不過許多五峰鄉族人強烈要求鄉公所在五峰大橋前的救檢查哨設立防疫管制點，更表示外來遊客如果硬闖入鄉，可能還是會帶來染疫風險，希望鄉公所能基於保護族人的立場，盡快設置檢查哨。

縣議員張益生也表態支持設置檢查哨，並向鄉公所喊話，如果公所在設置防疫檢查哨的人力或者經費不足，他願意協助公所全力向縣府爭取補助，並且依照公所提出的規畫辦理檢查哨設置。

葛忠義對此則回應經公所防疫會議決議，因為考量露營區、景點及場館關閉，預料外來遊客會大幅減少，且同時為考量如果設置檢查哨，第一線的同仁也會有染疫風險，因此相關檢查哨設置還不會進行，但會視疫情狀況啟動相關計畫。