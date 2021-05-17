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七天內兩次分區限電 台電承認：供電不足

為什麼又是CD組分區停電？台電晚間說明原因

桃園運動中心及學校泳池停運 防疫也增加節水率

中央社 / 桃園17日電

配合桃園市防疫等級提升至準三級，桃園市內的市立游泳池、各運動中心及學校游泳池從14日起停止營運，除了可配合中央流行疫情指揮中心的防疫規劃，同時加強石門水庫的節水率。

桃園市政府經濟發展局今天表示，依據水利署最新的水情資訊顯示，石門水庫截至今晚7時30分，蓄水率已降到12.63%，為加強節水率及配合桃園市防疫措施，已要求市立游泳池、各運動中心及學校游泳池從5月14日至6月8日期間停止營運。

另外，經發局也鼓勵工業大戶使用循環冷卻水及地下水，並盤點全市抗旱備用水井及檢測水質，以協助產業及市民度過缺水危機。目前全市經盤點共有79口抗旱備用水井，再加上日後公所預計開鑿的9口水井，共計88口，所有抗旱水井皆須進行水質檢測並設置抽水設備。

經濟部水利署北區水資源局也宣布，石門水庫園區從今天起至28日暫停開放及售票，後續將視疫情發展滾動調整。

北水局副局長郭耀程表示，統計5月份至今，集水區平均降雨量約只有8.6毫米，水情更加嚴峻，北水局採取滾動式調整，原先每日133萬噸出水量，經討論決定調整至130萬噸，其他水源調度會由新店溪水源、板新水廠持續支援桃園用水，另外，也啟動抽水機抽用河川水源協助供灌。

郭耀程說，雖然目前已進入汛期，但並沒有為石門水庫集水區帶來足夠雨量，截至晚間7時30分，石門水庫大壩水位為208.74公尺（滿水位245公尺）、蓄水量2559.8萬立方公尺、蓄水率12.63%。

石門水庫 抗旱 疫情

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